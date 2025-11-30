Il Black Friday è arrivato e quest’anno porta con sé offerte davvero imperdibili. Su Pampling, infatti, vi aspettano magliette a soli 7,49€ e un fantastico -25% su tutto il resto del catalogo. Un’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba, acquistare regali in anticipo o semplicemente concedervi qualche sfizio a prezzo ribassato.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Black Friday Pampling, perché approfittarne?

Le promozioni di Pampling spiccano sempre per originalità e convenienza, ma in occasione del Black Friday raggiungono un livello ancora più interessante. Le magliette, da sempre punto di forza del brand, scendono a un prezzo quasi simbolico, mentre la restante parte dell’assortimento beneficia di uno sconto del 25%. Che si tratti di felpe, accessori o articoli stagionali, è il momento ideale per dare un’occhiata.

A rendere l’offerta ancora più vantaggiosa c’è un ulteriore bonus dedicato a voi: utilizzando il codice TOMSLING al momento del checkout, riceverete un paio di calzini gratis con ogni acquisto. È sufficiente aggiungere i calzini al carrello e applicare il codice per ottenerli senza costi aggiuntivi. Un piccolo extra che rende l’esperienza di shopping ancora più piacevole.

Insomma, il Black Friday di Pampling merita davvero attenzione, sia per i prezzi eccezionali sia per i vantaggi aggiuntivi riservati ai clienti più attenti alle offerte. Se stavate aspettando il momento giusto per fare acquisti intelligenti, questo è il vostro segnale: magliette a 7,49€, -25% sul resto e calzini omaggio con il codice TOMSLING. Non lasciatevi sfuggire l’occasione!

