Al pari di Napoli vs Juventus, di scena domenica, Inter vs Como è tra le partite più attese del 14° turno di Serie A. Il derby lombardo si è trasformato in un vero e proprio big match negli ultimi mesi, considerando lo straordinario cammino del Como, deciso a centrare una storica qualificazione europea. L’incontro, in programma il 6 dicembre alle 18:00, sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, disponibile in streaming sia in Italia sia all’estero, per chi desidera seguire la partita in mobilità o comodamente da casa. Grazie alla piattaforma, tifosi e appassionati possono guardare il match su smart TV, smartphone, tablet o computer, senza perdere neanche un minuto dell’azione.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter - Como in TV e streaming

La partita Inter vs Como è prevista per le 18:00 del 6 dicembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Como, reduce da un avvio di stagione sorprendente, ha dimostrato grande solidità e determinazione, confermandosi una delle sorprese della Serie A. Gli uomini di Fabregas, motivati a raggiungere traguardi storici, arrivano a San Siro con il morale alto, pronti a mettere in difficoltà l’Inter e sfruttare ogni occasione per accorciare le distanze in classifica. Con appena tre punti di differenza tra le due squadre, una vittoria dei lariani significherebbe agganciare momentaneamente i nerazzurri a quota 27 punti, aumentando il fascino del derby.

I padroni di casa, dal canto loro, vogliono riscattare le recenti sconfitte nei big match contro Milan e Atletico Madrid. La squadra di Inzaghi arriva all’appuntamento galvanizzata dal successo in Coppa Italia contro il Venezia, chiuso già nel primo tempo grazie alle reti di Diouf, Esposito e Thuram, con quest’ultimo autore di una doppietta per il poker finale. L’Inter cercherà quindi di riprendere il passo in campionato, mostrando solidità e continuità davanti al proprio pubblico.

Dal punto di vista del gioco e delle motivazioni, entrambe le squadre hanno le carte in regola per regalare spettacolo: il Como sogna di sorprendere ancora e consolidare il proprio cammino verso l’Europa, mentre l’Inter punta a difendere la propria posizione in classifica e a non perdere terreno nei confronti delle dirette concorrenti.

Probabili formazioni Inter - Como

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Chivu. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Alberto Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabre

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.