Airbnb: presto in arrivo i pagamenti tramite criptovaluta? Il CEO è possibilista

In una recente intervista il CEO di Airbnb, Brian Chesky, ha discusso della direzione in cui Airbnb è diretto e della capacità dell’azienda di adattarsi in base al mutevole ambiente aziendale. Alla domanda riguardo alla possibilità di aggiungere criptovalute alle opzioni di pagamento dell’azienda, Chesky ha genericamente risposto di ricevere molte richieste in merito ma di non avere nulla di ufficiale da annunciare. Tuttavia, il co-fondatore di Airbnb ha osservato che le aziende dovranno partecipare all’educazione del governo sulla nascente classe di attività, affermando che è vitale per la salute del settore.

Sebbene Chesky non abbia divulgato nuovi dettagli sull’ambizione crittografica della sua azienda, ha alludeto alla sua connessione con Coinbase. Per chi non lo sapesse, il CEO di Coinbase Brian Armstrong è stato anche il product manager tecnico di Airbnb. Durante l’intervista Chesky ha detto di essere rimasto impressionato dal successo di Armstrong e da ciò che Coinbase ha realizzato finora.

Prendendo atto dell’impatto della pandemia sul settore dell’ospitalità, Chesky ha poi sottolineato che i viaggi d’affari assisteranno a un grave crollo nel prossimo futuro ed ha spiegato che la tecnologia si è evoluta a un punto in cui può risolvere la maggior parte delle esigenze aziendali senza riunioni fisiche. Pertanto, le persone stanno diventando sempre più dipendenti dalle videoconferenze piuttosto che essere costrette a viaggiare per riunioni di persona. In futuro, il capo di Airbnb si aspetta però anche che i viaggi di piacere crescano in modo sostanziale.