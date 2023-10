Amazon darà un miliardo di dollari a Microsoft, ecco per cosa

Microsoft sta pianificando un accordo epocale con Amazon per fornire oltre un milione di licenze di Microsoft 365 al gigante dell'e-commerce. Questo accordo trasformerebbe due accaniti rivali, in improbabili partner commerciali.

Amazon ha impegnato oltre 1 miliardo di dollari nei prossimi cinque anni per queste licenze, che saranno utilizzate sia dai dipendenti aziendali che da quelli in ruoli di prima linea.

Attualmente, Amazon utilizza una versione locale dei prodotti Office di Microsoft ma sta pianificando di effettuare la transizione alla suite di strumenti di produttività basati su cloud di Microsoft 365.

Questa mossa consentirà a Microsoft di offrire i suoi strumenti di produttività basati su cloud all'interno del gigante dell'e-commerce, trasformando una rivalità storica in una collaborazione sorprendente.

L'implementazione dei nuovi sistemi dovrebbe iniziare nel novembre prossimo, con un completamento previsto per il 2024. Questo accordo richiede un'enorme pianificazione e l'allocazione di risorse cloud per soddisfare la domanda.

Microsoft sta intensificando i suoi sforzi all'interno delle divisioni di Office e sicurezza per soddisfare le esigenze di Amazon.

Un aspetto notevole di questa transizione è il fatto che Amazon ha precedentemente evitato di utilizzare servizi cloud di un concorrente, temendo di archiviare i dati su infrastrutture controllate da altri.

Questo accordo cambierà questa politica e fornirà a Amazon un'alternativa ai suoi attuali strumenti di produttività interni.

Per Amazon, questa mossa significa meno dipendenza da soluzioni come WorkDocs e Chime, che non hanno riscosso un grande successo. Allo stesso tempo, Microsoft ottiene un importante cliente per i suoi servizi cloud, contribuendo a rafforzare la sua posizione di leader nel settore.

Nonostante siano rivali di lunga data, questo accordo è un esempio di come le aziende possano trarre vantaggio dalla collaborazione quando si tratta di servizi di produttività basati su cloud.

Microsoft e Amazon rimangono in silenzio su questa partnership ma è evidente che entrambe le aziende vedono notevoli vantaggi nell'andare oltre le rivalità e lavorare insieme per fornire soluzioni di alta qualità ai propri dipendenti.