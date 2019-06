Amazon Dash Replenishment, arriva in Italia il servizio di ordini automatici per la smart home

È disponibile in Italia Amazon Dash Replenishment, il servizio per la smart home che consente ai dispositivi connessi a Internet di riordinare in modo intelligente le scorte nel momento in cui se ne ha la necessità.

Amazon Dash Replenishment, il servizio per la smart home che consente ai dispositivi connessi a Internet di riordinare in modo intelligente le scorte nel momento in cui se ne ha la necessità, è ora disponibile su una selezione di dispositivi in ​​Francia, Italia e Spagna. Diversi sono già ora i brand e i dispositivi compatibili, da Philips a Epson, fino agli elettrodomestici Bosh, Gaggenau, Siemesn, Candy e Hoover.

Lo spazzolino smart Philips Sonicare DiamondClean Smart Toothbrush ad esempio è dotato di sensori intelligenti che tracciano l’utilizzo della testina dello spazzolino e segnalano ai clienti quando hanno bisogno di sostituirla.

“Ogni cliente ha un modo diverso di lavarsi i denti e questo influisce sulla frequenza di sostituzione della testina. Con la nostra nuova tecnologia di sensori intelligenti combinata con Amazon Dash Replenishment, è possibile essere sicuri di ricevere la testina di ricambio a domicilio, proprio quando ne hai bisogno. Quindi, considerando che l’uso della testina varia da persona a persona, otterrai sempre i migliori risultati possibili”, ha affermato Michael Kühne, Business Leader Oral Healthcare.

Dash Replenishment utilizza la tecnologia Epson ReadyInk per monitorare i livelli di inchiostro e riordinare in modo intelligente quando il contenuto delle cartucce scarseggia, assicurando che i clienti non siano mai a corto di inchiostro. I clienti hanno sempre il controllo; pagano le cartucce solo quando la stampante ne ha bisogno e possono sospendere il riordino intelligente ogni volta che lo desiderano. Epson ReadyInk for Dash Replenishment è progettato per funzionare con quasi tutto il portfolio di stampanti a getto d’inchiostro consumer di Epson.

Dash Replenishment per le lavastoviglie connesse a Internet di Bosch, Siemens, Neff e Gaggenau consente ai clienti possono iscriversi al rifornimento intelligente da Amazon, per riordinare in modo intelligente il detersivo per lavastoviglie prima che le scorte si esauriscano.

Candy – Bianca, la nuovissima lavatrice connessa, controlla i livelli di detersivo per il lavaggio e, utilizzando Amazon Dash Replenishment, può riordinare in modo intelligente il detersivo appena prima che le scorte si esauriscano, consentendo ai clienti di non dover mai pensare a ripristinare le scorte. “Amazon Dash Replenishment svilupperà ancora di più la capacità di Candy Bianca di fornire un’esperienza di lavaggio intuitiva e di migliorare la vita quotidiana dei clienti con prodotti e soluzioni intelligenti”, ha dichiarato Micaela Marcon, Candy Brand Manager.

con Amazon Dash Replenishment, AXI Hoover utilizza il riordino intelligente del detergente quando le scorte sono insufficienti. Hoover AXI è dotato anche di Alexa, che consente agli utenti con controllo vocale di avviare e controllare il lavaggio, chiedere suggerimenti per il bucato, ottenere supporto tecnico e altro ancora.