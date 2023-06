Le recensioni online sono uno strumento fondamentale per i consumatori che vogliono acquistare prodotti o servizi su internet. Le recensioni possono infatti fornire informazioni utili, opinioni personali e consigli pratici da parte di altri utenti che hanno già provato il prodotto o il servizio in questione. Tuttavia, non tutte le recensioni sono autentiche e imparziali: esiste infatti un fenomeno diffuso di recensioni false, create ad arte per influenzare le scelte dei consumatori a favore o a sfavore di determinati prodotti, marche o venditori.

Amazon, la più grande piattaforma di ecommerce al mondo, è particolarmente esposta a questo problema, che mina la fiducia dei clienti e danneggia i venditori onesti. Per questo motivo, Amazon ha messo in campo una serie di iniziative per contrastare le recensioni false e proteggere l’integrità del suo store online.

Come Amazon rileva e previene le recensioni false

Amazon utilizza diversi strumenti tecnologici e umani per rilevare e prevenire le recensioni false sul suo store. Tra questi strumenti ci sono:

Algoritmi di apprendimento automatico che analizzano continuamente le recensioni pubblicate sullo store e identificano quelle sospette o anomale, basandosi su vari fattori come la frequenza, il contenuto, la fonte e il comportamento degli utenti.

che analizzano continuamente le recensioni pubblicate sullo store e identificano quelle sospette o anomale, basandosi su vari fattori come la frequenza, il contenuto, la fonte e il comportamento degli utenti. Sistemi di verifica dell’identità e dell’acquisto dei clienti che lasciano le recensioni , in modo da assicurarsi che siano effettivamente persone reali che hanno acquistato il prodotto o il servizio recensito.

, in modo da assicurarsi che siano effettivamente persone reali che hanno acquistato il prodotto o il servizio recensito. Team di investigatori specializzati che esaminano manualmente le segnalazioni dei clienti e dei venditori riguardanti le recensioni false e prendono le opportune misure correttive, come la rimozione delle recensioni, la sospensione degli account coinvolti o l’avvio di azioni legali.

che esaminano manualmente le segnalazioni dei clienti e dei venditori riguardanti le recensioni false e prendono le opportune misure correttive, come la rimozione delle recensioni, la sospensione degli account coinvolti o l’avvio di azioni legali. Politiche e procedure rigorose per i venditori e i fornitori che operano sullo store di Amazon, che devono rispettare le regole stabilite da Amazon in materia di recensioni e non devono offrire incentivi o compensazioni ai clienti in cambio di recensioni positive o negative.

Quali sono i risultati ottenuti da Amazon?

Grazie a questi strumenti, Amazon è riuscita a bloccare nel 2022 oltre 200 milioni di recensioni sospette prima che fossero pubblicate sullo store, impedendo così ai clienti di essere ingannati da informazioni false o fuorvianti. Inoltre, ha intrapreso azioni legali contro più di 90 malfattori in tutto il mondo, che si occupavano di organizzare e vendere recensioni false a venditori o clienti disonesti. Tra questi, spiccano i cosiddetti “broker di recensioni false”, che si presentano come agenzie o siti web che offrono servizi di recensioni in cambio di denaro o prodotti gratuiti.

Amazon ha citato in giudizio più di 10.000 amministratori di gruppi Facebook che hanno tentato di inserire recensioni false nei negozi in cambio di denaro o prodotti gratuiti. Inoltre, l’azienda fondata da Bezos ha presentato la sua prima denuncia penale in Italia (e la prima a livello europeo) contro uno dei principali broker che vendono recensioni false, che avrebbe creato una rete di persone disposte a comprare prodotti su Amazon e a pubblicare recensioni a cinque stelle in cambio di un rimborso completo dei loro acquisti.

Amazon collabora con le altre parti interessate

Il negozio online più famoso al mondo riconosce che il problema delle recensioni false non riguarda solo il suo store, ma tutto il settore dell’ecommerce e dei servizi online. Per questo motivo, collabora con le altre parti interessate, come i gruppi di consumatori, i governi e le autorità competenti, per condividere le proprie esperienze, le proprie best practice e le proprie informazioni, al fine di individuare e contrastare i broker di recensioni false e lanciare un messaggio chiaro che questa attività illecita deve cessare.

Amazon sostiene inoltre l’adozione di normative e regolamenti adeguati a livello nazionale e internazionale, le quali possono permettere di prevenire e sanzionare efficacemente le pratiche fraudolente legate alle recensioni online.

Come possono proteggersi dalle recensioni false i clienti?

Alcuni consigli utili per riconoscere e segnalare le recensioni false sono:

Controllare la data, il contenuto e la fonte della recensione, verificando se è coerente con il prodotto o il servizio recensito, se è scritta in modo naturale e se proviene da un utente verificato.

Comparare le recensioni tra loro, cercando eventuali incongruenze, ripetizioni o discrepanze tra la valutazione e il commento.

Consultare più fonti di informazione, come le domande e le risposte degli altri clienti, le descrizioni dei prodotti o i siti web ufficiali dei venditori o dei fornitori.

Segnalare a Amazon le recensioni che si ritengono false o inappropriate, utilizzando l’apposito pulsante presente sotto ogni recensione.

Non accettare mai offerte o incentivi da parte di terzi per scrivere recensioni false o modificare le proprie recensioni esistenti.

Amazon si impegna a garantire ai suoi clienti un’esperienza di acquisto sicura e trasparente, basata su informazioni autentiche e imparziali. Le recensioni online sono uno strumento prezioso per i consumatori, ma devono essere gestite con responsabilità e integrità da parte di tutti gli attori coinvolti. Solo così si potrà preservare la fiducia dei clienti e il valore delle recensioni online.