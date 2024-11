Amazon lancia la nuova linea di Fire TV giusto in tempo per le feste

Amazon ha lanciato una nuova linea di smart TV, chiamata Fire TV Omni, definendola "la più potente e innovativa gamma di TV costruita da Amazon finora". I nuovi modelli sono disponibili in diverse dimensioni, da 55 a 85 pollici, con prezzi che variano da 820 a 2.100 dollari.

Le nuove Amazon Fire TV Omni, offrono specifiche tecniche all'avanguardia. Sono dotate di pannelli QLED Mini-LED con luminosità di picco fino a 1.400 nit e fino a 1.344 zone di local dimming. Supportano gli standard HDR Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive per colori più vividi, neri più profondi e un maggior contrasto.

Amazon sta puntando tantissimo su questa nuova linea di TV Mini-Led.

Amazon ha integrato la tecnologia AI-assisted Intelligent Picture, che ottimizza automaticamente la qualità dell'immagine in tempo reale. I sensori di luce e colore adattano luminosità e temperatura colore all'ambiente circostante.

Una caratteristica interessante è la "Fire TV Ambient Experience", che permette di utilizzare il pannello come una cornice digitale per mostrare opere d'arte, animazioni e widget nei momenti in cui non è in uso (in maniera molto simile al Frame di Samsung che potete trovare su Amazon). Si tratta di una funzionalità simile a quella offerta dai TV The Frame di Samsung.

Per i videogiocatori, Amazon ha ottenuto la certificazione AMD FreeSync Premium Pro. Ciò garantisce refresh rate variabile, modalità a bassa latenza automatica e refresh rate fino a 144Hz in modalità gaming. Le TV supportano anche Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Sul fronte audio, i modelli sono dotati di due altoparlanti e due subwoofer, con supporto per l'audio Dolby Atmos. Come ci si aspetta da un prodotto Amazon, l'integrazione totale, e nativa, con Alexa permette di sfruttare il controllo vocale per la ricerca di contenuti e la gestione della riproduzione.

Al momento la line Fire TV Omni è disponibile solo negli Stati Uniti ma ci si aspetta che venga resa disponibile nei prossimi giorni anche in Europa.