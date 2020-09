Amazon presenta 4 nuovi Echo: intelligenti, sferici e motorizzati

Oggi Amazon ha presentato la rinnovata linea di prodotti Echo, con un nuovo design sferico e delle nuove funzioni che ne aumentano l’intelligenza e l’usabilità in ogni situazione.

In particolare, il display del Echo Show 10 ruota seguendo i movimenti di chi ci interagisce in modo tale da orientarlo sempre nella giusta posizione per farci vedere quello che succede.

I nuovi Amazon Echo sono 4: Echo, Echo Dot, Echo Dot con orologio ed Echo Show 10. Tutti sono stati migliorati con un audio ancora più di qualità, Alexa ora è più intelligente e ci può aiutare in ancora più attività impartendogli comandi come se stessimo parlando con una persona in carne e ossa.

Echo Dot

Con un design completamente nuovo e una trama in tessuto, Echo Dot si adatta d ogni ambiente con un futuristico anello Led quasi alla basa che riflette la luce sul piano dove è poggiato.

Audio di qualità superiore con un Woofer da 3 pollici e due tweeter da 0,8 pollici, condito da un’esperienza sonora certificata Dolby.

Echo possiede dei microfoni intelligenti che sono capaci di capire in che stanza si trova l’oggetto e gestiscono i parametri audio per riprodurre sempre un audio il più nitido possibile.

Echo Dot e Echo Dot con Orologio

Il dispositivo è compatto ed integra un altoparlante da 41 mm. Dispone delle stesse funzioni che portano Echo a bilanciare l’audio in ogni stanza nella quale lo si colloca.

Echo Dot con orologio presenta un display che mostra diverse informazioni, tra cui ora, temperatura, timer attivi e prossime sveglie.

Echo Show 10

Il prodotto dispone di un display da 10 pollici in risoluzione HD che rimane sempre ben visibile a prescindere dall’angolazione visiva generata dalla posizione dell’utente.

Dispone di una telecamera grandangolare da 13 MP, posizionata sulla cornice del pannello, che ruota con il corpo del dispositivo e ci inquadra costantemente facendoci rimanere sempre in primo piano.

Sempre grazie al motore che fa ruotare Echo Show 10, anche gli altoparlanti ruotano e questo crea una sorta di audio sempre preciso e direzionato verso di noi.

Inoltre funziona anche da remoto andando a farci vedere cosa cattura la sua telecamera integrata, oltre che ruotare per vedere l’intera panoramica della stanza.

Amazon Echo (99,99 EURO) ed Echo Dot (59,99 EURO) saranno disponibili nei colori antracite, bianco ghiaccio e ceruleo. Echo Dot con orologio (69,99 EURO) sarà disponibile in bianco ghiaccio e ceruleo. I nuovi prodotti possono essere preordinati a partire da oggi e inizieranno ad essere spediti entro la fine dell’anno.

Echo Show 10 (249,99 EURO) sarà disponibile nei colori antracite e bianco. È possibile registrarsi per ricevere una notifica quando il nuovo Echo Show 10 sarà disponibile. Tutte le nuove funzionalità annunciate oggi saranno disponibili su tutti i dispositivi Echo Show entro la fine dell’anno.