Amazon Prime Day 2019, super offerte dal 15 al 16 luglio

L'Amazon Prime Day 2019 è ufficiale: si terrà il 15 e 16 luglio con tante offerte esclusive dedicati agli abbonati al servizio Prime.

L’Amazon Prime Day 2019, ovvero l’evento estivo dedicato ad offerte, sconti, promozioni riservate agli utenti Prime, si terrà a luglio e avrà una durata di 48 ore, periodo durante il quale gli iscritti al servizio Prime potranno usufruire di offerte e sconti esclusivi. Il Prime Day si svolgerà non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Singapore, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria e Australia e per la prima volta anche negli Emirati Arabi, con più di un milione di offerte dedicate accessibili da chiunque sia iscritto al servizio Amazon Prime anche tramite la prova di 30 giorni. Potrete seguire tutte le offerte migliori direttamente sulla pagina dedicata all’Amazon Prime Day.

Quando inizia il Prime Day 2019?

Amazon Prime Day 2019 si svolgerà a partire dalla mezzanotte del 15 luglio e proseguirà fino alle 23:59 del 16 luglio. Un totale di 48 ore dedicate a offerte, sconti, promozioni dalla durata variabile. Alcune saranno disponibili per entrambi i giorni altre, spesso le più ghiotte, potrebbero però durare solo qualche minuto a causa dei prezzi vantaggiosi e dei prodotti allettanti.

Sarà il Prime Day più lungo di sempre, dato che lo scorso anno le promozioni avevano avuto una durata di 36 ore.

Quali sono le novità di questa edizione?

Quest’anno sono diverse le novità pensate ad hoc dal team di Amazon per rendere il Prime Day ancora più coinvolgente:

Offerte WOW : si caratterizzeranno per promozioni allettanti su prodotti molto richiesti. La quantità sarà limitata per cui è fondamentale seguire in maniera opportuna il loro lancio.

: si caratterizzeranno per promozioni allettanti su prodotti molto richiesti. La quantità sarà limitata per cui è fondamentale seguire in maniera opportuna il loro lancio. Lanci esclusivi e collaborazioni: oltre alle offerte, saranno tantissimi i prodotti in esclusiva lanciati su Amazon in occasione di questo Prime Day. Non ci sono indiscrezioni, ma vi terremo sicuramente aggiornati tramite le nostre pagine.

Come al solito, non ci sarà solo tecnologia, ma anche articoli dedicati alla casa, hardware, periferiche, domotica e tanto altro, per cui è un’occasione ghiotta per riuscire ad accaparrarsi un oggetto o dispositivo con promozioni che difficilmente si ripeteranno nel corso dell’anno.

Uno spazio esclusivo sarà inoltre riservato al Made in Italy e alle piccole e medie imprese. Tramite le apposite sezioni Amazon Made in Italy, Amazon Handmade e Amazon Launchpad, i clienti potranno scegliere tra una vasta selezione di prodotti di qualità a prezzi scontati, supportando il lavoro di startup e piccoli centri di innovazione.

Come prepararsi all’evento

L’Amazon Prime Day prevede l’iscrizione al servizio Prime che comporta tutta una serie di vantaggi, tra cui la spedizione gratuita, spazio cloud illimitato per l’archiviazione di foto, l’accesso al servizio Prime Video con film e serie TV e tanto tanto altro.

Amazon Prime ha un costo annuale di 36 euro oppure di 3,99 euro al mese, ma chi volesse ha un periodo di prova di 30 giorni totalmente gratuito in cui provare tutti i servizi per poi decidere se continuare o disdire l’abbonamento. Attivarlo adesso significa dunque poter avere a disposizione i prossimi 30 giorni usufruendo in maniera del tutto gratuito di tutte le offerte disponibili durante il periodo di promozione.

» Iscriviti ad Amazon Prime per sfruttare a pieno l’Amazon Prime Day

Il team di Tom’s Hardware si prepara all’evento al meglio, per comunicare in maniera tempestiva le offerte più interessanti di tutte le categorie. Potete seguirci naturalmente sulle nostre pagine social ufficiali: