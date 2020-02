Amazon Prime Student: ecco come ricevere un buono sconto da 15€!

Vi segnaliamo che è tornata disponibile su Amazon la promozione dedicata all’acquisto di libri universitari e scolastici, riservata però ai clienti del servizio “Amazon Prime Student“. A partire da oggi, e fino al prossimo Da oggi e sino alle ore 23.59 dell’11 aprile 2020 sarà possibile ricevere in regalo un buono sconto del valore di 15 euro a fronte di un acquisto di almeno 50 euro su di una selezione di libri.

Usufruire della promozione è semplicissimo, e non dovrete far altro che spendere 50 Euro in un unico ordine, dopo il quale riceverete via mail il buono sconto da 15 euro, che potrà poi essere utilizzato fino al giorno 26 maggio 2020 per acquisti sul sito www.amazon.it in tutte le categorie di prodotti venduti da Amazon, inclusi i libri cartacei, con esclusione eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali.

L’offerta è riservata ai soli clienti del servizio Amazon Prime Student, ovvero il servizio in abbonamento Amazon riservato a studenti universitari e non che, al prezzo di soli 18 euro l’anno e con i primi 90 giorni gratuiti, offre tutti i vantaggi di un abbonamento Prime. Stessi vantaggi, alla metà del prezzo!

Prime Student, inoltre, permette un servizio di prova estesa della durata di ben 90 giorni, al termine dei quali sarà possibile proseguire l’abbonamento al costo mensile di 18 euro, o annullare la prova senza alcun costo aggiuntivo. Se sei uno studente e non sei mai stato un abbonato Amazon, allora questa è l’occasione che stavi aspettando! Ti basta cliccare sul banner qui sotto per cominciare il tuo periodo di prova completamente gratuito.

I libri in sconto sono numerosissimi e per aiutarvi nella consultazione dell’intero catalogo vi offriamo, di seguito, i link di riferimento alle pagine di acquisto comodamente divisi per voi secondo le diverse categorie di studio:

