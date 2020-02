Amore al primo acquisto, 20€ di buono sconto ogni 100€ di spesa su Unieuro

Nell’augurare a tutti voi, inguaribili romanticoni, un buon San Valentino, vi segnaliamo che su Unieuro è disponibile una nuova e interessante promozione che vi permetterà di ottenere un buono sconto da 20€ per ogni 100€ di spesa effettuata! La promozione arriva proprio in concomitanza della celebrazione di San Valentino e sarà disponibile sia online che presso i punti vendita Unieuro e presso gli affiliati aderenti, a partire da oggi e fino al 27 febbraio 2020. Una volta effettuati i vostri acquisti, riceverete buoni sconto in base alla spesa effettuata, che potrete poi spendere sia online che in negozio a partire dal 28 febbraio e fino al 29 marzo 2020.

Si tratta quindi di un’ottima promozione, che vi permetterà non solo di acquistare quello che più vi piace, ma anche di trarre un gran vantaggio dall’acquisto, potendo poi utilizzare i buoni come supporto ad una prossima spesa e, considerando l’ampio campionario Unieuro, è ovvio che non sarà difficile tuffarsi di nuovo nello shopping nel corso del mese di marzo, specie considerando le numerose promozioni che si possono reperire sullo store.

Ed a proposito di promozioni, vi ricordiamo che sullo store Unieuro è ancora disponibile la promozione “Speciale Cucina“, con cui la catena di elettrodomestici ha deciso di mettere in sconto una moltitudine di prodotti per la cucina che vanno dai grandi elettrodomestici, da incasso e non, fino a prodotti più piccoli e di uso comune come frullatori, friggitrici ad aria e tanti, tantissimi forni a microonde!

I prezzi si adattano a tutte le esigenze e tutte le tasche e, come sempre, potrete persino decidere di pagarli in comode rate grazie ai finanziamenti Agos messi a disposizione dalla catena sia sullo store online che nei negozi fisici. Di seguito vi riproponiamo alcune delle ottime offerte ancora disponibili, sebbene l’invito resti quello di consultare la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter consultare l’intera offerta di prodotti in sconto. Che altro dire se non: buono shopping e buon San Valentino!

