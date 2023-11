Ancora Black Friday per Honor! Continuano gli sconti fino al 40%

Il Black Friday si è già concluso su molti store, ma non è ancora finito per Honor, che sta offrendo ai propri clienti tantissimi prodotti tech di ottima qualità con sconti fino al 40%. Dagli smartphone ai tablet, troverete di certo il dispositivo che fa al caso vostro.

Vedi offerta su Honor

Grazie a queste promozioni avrete la possibilità di portare a casa il meglio della tecnologia a prezzi super convenienti. Potrete anche agevolare l'acquisto dilazionando la spesa in 3 comode rate mensili a interessi zero. Inoltre, iscrivendovi alla newsletter riceverete un codice sconto del 5% da usare sul vostro ordine. Tuttavia, queste offerte non dureranno per sempre: avete tempo solo fino al 30 novembre per effettuare i vostri acquisti, per cui vi esortiamo ad approfittare di queste incredibili offerte quanto prima.

Black Friday Honor, perché dovreste approfittarne?

I prodotti in offerta sul sito ufficiale Honor spaziano attraverso tante tipologie di articoli, per cui sono destinati a utenti diversi. Per farvi un esempio, il modello di Honor 90 da 8GB+256GB del valore di €549,90€ è in offerta al prezzo finale di soli €369,90, grazie a un importante sconto di ben 180,00€. Questo smart dal design ultrasottile e ultraleggero è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone potente e affidabile, ma anche comodo da portare sempre con sé. Grazie al suo sistema di fotocamere, la più potente delle quali è da 200MP, questo prodotto è un ottimo acquisto anche per chi ama scattare foto e girare video in alta definizione.

Se invece siete alla ricerca di un nuovo tablet leggero e affidabile, ma non volete spendere una fortuna, non possiamo che consigliarvi di dare un'occhiata all'Honor Pad 8 6GB+128GB, che trovate scontato di ben 130,00€ al prezzo di appena 219,90€ anziché 349,90€. Va poi aggiunto che i clienti Honor e gli studenti avranno un ulteriore 10% di sconto. Il processore Snapdragon 680 e il grande schermo da 12" rendono questo tablet la scelta ideale per gustarsi film e serie Tv ovunque e in qualunque momento. Inoltre, le sue caratteristiche lo rendono il compagno ideale sia per studenti che per professionisti.

Questi sono solo un paio di esempi dei tantissimi prodotti che trovate in offerta per il Black Friday sul sito ufficiale Honor. Proprio per questo, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata alle offerte, per avere una panoramica dei tanti prodotti in promozione che potrete acquistare risparmiando.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Honor dedicata alle promozioni. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi consigliamo però di fare i vostri acquisti il prima possibile, dato che il Black Friday di Honor finirà il 30 novembre.

Scopri il nostro canale TikTok!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Honor

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!