Immagini spettacolari e massima reattività con questo monitor LG OLED, oggi in SCONTO!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming OLED curvo che offra prestazioni di fascia alta e un'esperienza visiva davvero immersiva, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Infatti, l'LG UltraGear 45GX90SA-B è disponibile a soli 1.074,82€, segnando il minimo storico assoluto rispetto al prezzo precedente di 1.697,12€. Un'opportunità irripetibile per potenziare la vostra postazione da gioco con un display dalle caratteristiche professionali.

LG UltraGear 45GX90SA-B, chi dovrebbe acquistarlo?

LG UltraGear 45GX90SA-B è pensato per i gamer più esigenti che desiderano un display capace di offrire immagini spettacolari e massima reattività. Grazie al suo pannello OLED curvo da 45 pollici con curvatura 800R e risoluzione WQHD (3440x1440 pixel), questo monitor offre un campo visivo ampio e coinvolgente, perfetto per giochi immersivi e titoli competitivi.

Con una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms GtG, ogni frame è riprodotto con estrema fluidità. La compatibilità con AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC permette di eliminare tearing e stuttering, garantendo una resa perfetta anche nelle sequenze più concitate.

Il supporto a DisplayHDR True Black 400, unito a una luminosità di picco di 1300 nit e un contrasto di 1.500.000:1, consente di visualizzare neri profondissimi e colori intensi, mentre la copertura del DCI-P3 al 98,5% assicura una fedeltà cromatica elevata, ideale anche per la produzione di contenuti.

Non manca la parte smart: grazie al sistema operativo webOS 24, potete accedere direttamente a piattaforme come Netflix, Prime Video e GeForce NOW, rendendo il monitor un vero centro multimediale. La connettività è garantita da porte HDMI 2.1, DisplayPort e USB-C, ideali per sfruttare al massimo le potenzialità di questo dispositivo.

Attualmente disponibile a soli 1.074,82€, LG UltraGear 45GX90SA-B rappresenta un investimento eccellente per tutti coloro che desiderano un monitor all'avanguardia, capace di coniugare qualità dell'immagine, velocità di risposta e versatilità d'uso in un'unica soluzione. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon