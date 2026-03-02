Nel cuore di Barcellona, durante uno degli appuntamenti tecnologici più attesi dell'anno, Anker Innovations ha scelto il Mobile World Congress 2026 come palcoscenico per svelare una serie di prodotti destinati a ridefinire l'automazione domestica, la cura del verde e il mondo della maternità tecnologica. Dal 2 al 5 marzo, la fiera catalana che raduna i principali attori globali del settore mobile e consumer ha ospitato le anteprime di tre dispositivi firmati eufy, il brand dell'ecosistema smart home di Anker, ciascuno pensato per rispondere a esigenze concrete della vita quotidiana.

Il primo a catturare l'attenzione è il Robot Vacuum Omni C28, un aspirapolvere robotizzato con funzione lavapavimenti che punta esplicitamente a chi condivide la casa con animali domestici. Chiunque abbia un cane o un gatto sa bene quanto i peli rappresentino una sfida quotidiana per qualsiasi sistema di pulizia: il C28 affronta il problema con le spazzole DuoSpiral Detangle, che integrano un sistema anti-groviglio in quattro fasi sviluppato internamente da eufy per impedire che i capelli si avvolgano attorno ai meccanismi. A questo si affianca una potenza di aspirazione di 15.000 Pa, un valore che colloca il dispositivo tra i più performanti nella sua fascia di mercato.

La vera innovazione del C28, però, risiede nella stazione di ricarica Omni 5-in-1, che trasforma il concetto di manutenzione automatica. La base non si limita a ricaricare il robot: svuota il contenitore della polvere, lava e asciuga il rullo lavapavimenti, rifornisce il serbatoio dell'acqua pulita e raccoglie quella sporca. Il sistema HydroJet con rullo autopulente completa un'esperienza pensata per ridurre al minimo qualsiasi intervento manuale da parte dell'utente. Il C28 è già disponibile a 549 euro, con promozioni speciali legate al lancio.

Tre dispositivi, tre risposte concrete alla vita di tutti i giorni.

Sul fronte del giardino, eufy introduce il Robot Lawn Mower C15, un tagliaerba robotizzato che punta a democratizzare una tecnologia finora percepita come complessa o costosa. A differenza di molti concorrenti presenti sul mercato italiano ed europeo, il C15 elimina completamente la necessità di cavi perimetrali interrati — un'operazione che richiede tempo, strumenti e spesso l'intervento di un professionista — adottando invece la tecnologia Vision-FSD già presente nella serie E del brand. Si tratta di un sistema di mappatura basato su visione artificiale che rileva autonomamente i confini del prato senza configurazioni RTK, ovvero senza i complessi sistemi di geolocalizzazione satellitare ad alta precisione normalmente richiesti dai dispositivi di fascia alta.

L'intelligenza artificiale integrata nel C15 non serve solo alla mappatura: il dispositivo è in grado di riconoscere e aggirare ostacoli dinamici come animali domestici e persone, generando percorsi di taglio ottimizzati per un risultato uniforme. La copertura arriva fino a 500 metri quadrati con una capacità di gestire pendenze fino al 32%, parametri che lo rendono adatto alla grande maggioranza dei giardini privati urbani e periurbani. Il lancio commerciale è previsto per la primavera del 2026.

Il terzo prodotto presentato al MWC 2026 segna un ingresso di eufy in un segmento molto specifico ma in forte crescita: quello dei tiralatte indossabili per le neomamme. Il Wearable Breast Pump S2 Pro combina due tecnologie proprietarie — VibraPump per il massaggio vibrante e HeatFlow 2.0 per il riscaldamento regolabile su sette livelli — con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza di estrazione e ridurre il disagio legato alle ostruzioni, un problema frequente nell'allattamento. Il design trasparente a 360° con luce integrata consente un posizionamento preciso sia di giorno che di notte, mentre lo Smart Pumping System 2.0 avvisa l'utente in caso di riempimento eccessivo grazie a sensori dedicati.

L'integrazione con l'app eufy permette di gestire le impostazioni da remoto, personalizzare i ritmi di aspirazione e accedere a sessioni di meditazione guidata, una funzione pensata per favorire il rilassamento durante le sessioni di allattamento — una condizione che influenza direttamente la resa del tiralatte. Silenzioso e completamente hands-free, l'S2 Pro si posiziona come un dispositivo pensato per la maternità moderna, dove praticità e tecnologia devono coesistere. Le interessate possono registrarsi per ricevere aggiornamenti sul sito eufy.com dedicato alla sezione mamma e bambino.

La partecipazione di Anker Innovations al MWC 2026 conferma una strategia di espansione che va ben oltre le origini dell'azienda nel settore della ricarica, dove il brand si è affermato a livello globale. Con eufy, l'azienda presidia oggi un ecosistema articolato che spazia dalla robotica domestica alla cura degli spazi esterni, fino ai dispositivi per la salute femminile, intercettando segmenti di mercato con dinamiche di crescita molto differenti tra loro ma accomunati da un approccio orientato all'automazione e alla connettività.