Marzo è arrivato e con lui torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping online: il Choice Day su AliExpress. Se siete soliti acquistare sulla celebre piattaforma, saprete già che a inizio mese vengono lanciate promozioni dedicate con sconti molto interessanti su tantissimi prodotti. È quindi il momento perfetto per rimettere mano alla wishlist e approfittare delle offerte disponibili, pianificando con attenzione i vostri acquisti per ottenere il massimo risparmio.

Choice Day Aliexpress, perché approfittarne?

Per il mese di marzo ritorna anche un’iniziativa molto apprezzata: il cashback a squadre. Il meccanismo è semplice ma vantaggioso. Entrando in un team, potrete ricevere una percentuale crescente di rimborso per ogni ordine effettuato. Il rimborso viene erogato sotto forma di credito, che potrete poi utilizzare per acquistare altri prodotti sempre su AliExpress. Più numerosi saremo nel team e maggiore sarà la percentuale di cashback ottenuta, poiché questa aumenta in base al numero di acquisti completati dai membri della squadra. Noi di Tom’s abbiamo già creato il nostro team: unirvi significa contribuire a far crescere il rimborso per tutti.

Oltre al cashback, il Choice Day di marzo prevede una serie di coupon sconto che vi permetteranno di ridurre ulteriormente il totale del carrello. Ecco i codici attualmente disponibili:

ITPS02 : 2,00€ di sconto su una spesa minima di 15,00€

: 2,00€ di sconto su una spesa minima di 15,00€ ITPS04 : 4,00€ di sconto su una spesa minima di 29,00€

: 4,00€ di sconto su una spesa minima di 29,00€ ITPS07 : 7,00€ di sconto su una spesa minima di 49,00€

: 7,00€ di sconto su una spesa minima di 49,00€ ITPS09 : 9,00€ di sconto su una spesa minima di 69,00€

: 9,00€ di sconto su una spesa minima di 69,00€ ITPS13 : 13,00€ di sconto su una spesa minima di 99,00€

: 13,00€ di sconto su una spesa minima di 99,00€ ITPS20 : 20,00€ di sconto su una spesa minima di 159,00€

: 20,00€ di sconto su una spesa minima di 159,00€ ITPS25 : 25,00€ di sconto su una spesa minima di 209,00€

: 25,00€ di sconto su una spesa minima di 209,00€ ITPS40 : 40,00€ di sconto su una spesa minima di 329,00€

: 40,00€ di sconto su una spesa minima di 329,00€ ITPS55: 55,00€ di sconto su una spesa minima di 459,00€

Tra sconti diretti e cashback progressivo, il Choice Day di marzo rappresenta quindi un’occasione concreta per risparmiare sui vostri prossimi acquisti. Il consiglio è di organizzarvi per tempo, scegliere con attenzione i prodotti che vi interessano e unirvi a un team per massimizzare i benefici. In questo modo potrete trasformare ogni ordine in un’opportunità per accumulare credito e continuare a fare shopping in modo ancora più conveniente.

