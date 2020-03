Anker, tanti codici sconto su prodotti per migliorare il proprio smart working

Anker è un’azienda nata qualche anno fa come produttrice di vari accessori che con gli anni è cresciuta, è maturata fino a produrre dispositivi di ottima qualità spaziando su tanti settori diversi. Powerbank, alimentatori, caricatori, HUB USB, ma anche cuffie Bluetooth con cancellazione attiva del rumore, cavi e tanto altro ancora.

Si tratta per la maggior parte di gadget che in molti casi possono risolvere tante situazioni che ci troviamo a gestire ogni giorno ma che poi rimandiamo in maniera repentina. Quante volte avete esclamato “Il mio portatile ha poche porte USB” o “Mi serve un altro caricatore”. Bene è arrivato il momento di approfittare di questi codici sconto in modo da risolvere in maniera definitiva.

Vi ricordiamo che per tutte le offerte del giorno potete dare un’occhiata ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte dove troverete i migliori sconti selezionati. Ce ne sono quattro, uno dedicato alla tecnologia generica, quello per l’hardware, per gli smartphone e infine un canale dedicato agli store di provenienza cinese. Ma non indugiamo oltre e veniamo a tutte le offerte

Applicare il codice è molto semplice: in fase di acquisto sarà sufficiente inserire il codice nell’apposita casella che troverete nella pagina del checkout. Per approfittare dello sconto dato dai codici avete tempo fino al 29 marzo a parte per Soundcore Wakey, Soundcore Life Q20 e Soundcore Life P2 che scadono rispettivamente il 23, il 26 e il 22 marzo.

Altoparlanti Bluetooth in offerta

Cuffie

Altri prodotti Anker

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!