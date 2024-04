Apri un conto Hype Business e ricevi subito un BONUS di 20€!

Aprendo un conto HYPE Business potete accedere a una serie di vantaggi esclusivi tra cui un bonus di benvenuto del valore di 20€ e un vantaggioso canone mensile di soli 2,90€ che si azzera automaticamente una volta raggiunta la soglia di spesa stabilita. Questa offerta include un conto aziendale con funzionalità avanzate per gestire entrate, uscite, tasse, e assicurazioni direttamente dall’app, oltre a regalarvi una carda Mastercard contactless senza costi aggiuntivi. Inoltre, Hype Business dispone di un IBAN dedicato a costo zero.

L'offerta è valida fino al 30/06/2024, consigliamo di consultare termini e condizioni sul sito web Hype

Conto Hype Business, a chi serve?

HYPE Business è un conto corrente aziendale dedicato a liberi professionisti e imprenditori che cercano una soluzione semplice ed efficiente per gestire le finanze della loro attività. Offre la possibilità di attivare un conto con IBAN senza costi aggiuntivi e include una carta Mastercard contactless gratuita. Tra le sue principali caratteristiche vi è la capacità di monitorare in tempo reale entrate e uscite, utilizzare funzioni per pianificare spese future tramite i box risparmio, e gestire tasse e assicurazioni direttamente dall'app.

HYPE Business si distingue per le sue funzionalità avanzate dedicate ai professionisti come il Tax Manager, ideale per chi è in regime forfettario, permettendo una gestione semplificata delle scadenze fiscali e degli accantonamenti. Inoltre, offre servizi come l'invio e la ricezione di bonifici gratuiti nell'area SEPA, pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, e un supporto cliente attivo 7 giorni su 7. Con promozioni come il canone azzerabile raggiungendo una soglia minima di spese e bonus di benvenuto, si propone come una soluzione conveniente e completa per la gestione del business.

HYPE Business rappresenta una soluzione ottimale per aziende e liberi professionisti che cercano efficienza e sicurezza nella gestione delle finanze aziendali. Questo conto online offre un'ampia gamma di servizi utili a migliorare la gestione quotidiana e strategica del proprio business e modernizzare la gestione finanziaria della propria attività. Grazie a un bonus di benvenuto di 20€ per tutti i nuovi utenti e un'offerta speciale che consente di azzerare il canone mensile di 2,90€ raggiungendo una soglia di spesa minima, Hype Business rappresenta un'offerta imperdibile per chi vuole il massimo del supporto per la sua attività.