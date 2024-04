Samsung Galaxy Z Fold4 scende SOTTO a 1000€ su Amazon!

Samsung Galaxy Z Fold4 è uno smartphone pieghevole che abbina un design innovativo a prestazioni di alto livello, grazie al suo display Dynamic AMOLED 2X e a un comparto hardware di fascia alta. Con le sue capacità multitasking, potete usare facilmente più applicazioni contemporaneamente e godervi una qualità fotografica eccellente anche in condizioni di bassa luminosità. La confezione include anche il caricabatterie wall charger super fast charging da 25W per ricariche rapide. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 19% potete acquistarlo al prezzo scontato di 936,57€ risparmiando più di 100€ sul precedente prezzo di 1.156,25€.

Samsung Galaxy Z Fold4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Z Fold4 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera non solo un dispositivo all'avanguardia ma anche un supporto versatile per ogni aspetto della propria vita digitale. Questo smartphone offre una visione super immersiva grazie al suo display Dynamic AMOLED 2X che può espandersi fino a 7,6 pollici. La capacità di passare agevolmente da una task all’altra sfruttando la vista multi schermo, lo rende particolarmente adatto a chi ha esigenze di multitasking, che siano professionisti in movimento o creativi che desiderano massimizzare la propria produttività senza compromessi. Inoltre, il caricabatterie incluso nella confezione garantisce una ricarica super veloce, indispensabile per chi vive una vita frenetica.

Per gli amanti della fotografia, il Samsung Galaxy Z Fold4 soddisferà ogni esigenza grazie alle sue avanzate capacità fotografiche, che permettono di catturare momenti preziosi con dettagli vividi anche in condizioni di scarsa luminosità. Nel complesso, lo Z Fold4 è ideale per chi non si accontenta dell'operatività offerta dagli smartphone tradizionali e cerca qualcosa in più da un dispositivo che può davvero fare la differenza nel quotidiano.

Con un prezzo ridotto da 1156,25€ a 936,57€ grazie a uno sconto Amazon del 19%, Samsung Galaxy Z Fold4 è un'opzione eccellente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia che combini design innovativo, prestazioni multitasking di alto livello e capacità fotografiche superiori. La sua tecnologia di ricarica rapida e il design pieghevole lo rendono perfetto per gli utenti più esigenti.

