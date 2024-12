Aria pulita in casa a prezzo ASSURDO con questo coupon: il purificatore Philips 800 non è mai costato meno!

Se state cercando una soluzione efficace per migliorare la qualità dell'aria in casa, questa offerta sul Philips 800 Series è imperdibile. Il purificatore è disponibile a soli 68,99€ invece di 139,99€, grazie al coupon da 25€ da applicare al checkout, per un risparmio totale di oltre 71€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 25€ durante il checkout

Purificatore d'aria Philips 800 Series, chi dovrebbe acquistarlo?

Il purificatore d'aria Philips 800 Series è l'ideale per chi cerca una soluzione efficace per ambienti fino a 49m². Con un CADR di 190 m³/h, questo dispositivo può purificare una stanza di 20m² in meno di 16 minuti, rendendolo perfetto per chi soffre di allergie o vive in zone con alta concentrazione di smog.

Il sistema di filtrazione HEPA a 2 strati cattura il 99,5% delle particelle fino a 0,003 micron, inclusi pollini, polvere, acari e forfora di animali domestici. La certificazione Allergy-Friendly da ECARF garantisce l'efficacia nella rimozione del 99,99% degli allergeni. In modalità sleep, il dispositivo opera a soli 19 dB, consumando appena 20W.

Un punto di forza è il sensore intelligente che monitora costantemente la qualità dell'aria, regolando automaticamente la velocità della ventola. L'intuitiva ghiera colorata fornisce un feedback immediato sulla qualità dell'aria, mentre le tre velocità di funzionamento permettono di adattare il purificatore a ogni esigenza.

Al prezzo finale di 68,99€ (usando il coupon), il Philips 800 Series rappresenta un'opportunità eccezionale per chi vuole migliorare la qualità dell'aria in casa. La combinazione di tecnologia avanzata, silenziosità e certificazioni di qualità lo rende un acquisto consigliato per ogni ambiente domestico.

