Non lasciare che il tuo vecchio mouse ti rallenti: ecco la soluzione!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless che coniughi prestazioni elevate, comfort ergonomico e un prezzo competitivo, l'offerta attuale su Amazon per il Glorious Gaming Model D 2 PRO merita assolutamente la vostra attenzione. Questo mouse, progettato per i gamer più esigenti, è ora disponibile a soli 93,63€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo originale di 109,99€. Si tratta di una promozione da cogliere al volo per aggiornare la vostra postazione con un dispositivo di altissima gamma.

Glorious Gaming Model D 2 PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Glorious Model D 2 PRO è un mouse da gaming wireless a 2,4 GHz con latenza di 1 ms, in grado di garantire una reattività paragonabile a quella di un mouse cablato. Il sensore ottico BAMF 2.0 da 26.000 DPI offre un tracciamento estremamente preciso, con una velocità massima di 650 IPS e un'accelerazione fino a 50 g, rendendolo perfetto per titoli competitivi dove ogni millisecondo conta.

Pensato per i giocatori destrimani con mani di dimensioni medie o grandi, presenta una forma ergonomica con curvatura rialzata che favorisce una presa confortevole, sia in stile palm grip che claw grip. Il design ultraleggero da appena 60 grammi lo rende ideale per lunghe sessioni di gioco, riducendo l'affaticamento.

Gli switch ottici garantiscono un tempo di risposta di appena 0,2 ms e una durata certificata di ben 100 milioni di clic, evitando fastidiosi problemi di double click nel lungo termine. Inoltre, i piedini in PTFE assicurano uno scorrimento fluido e preciso su ogni superficie, per movimenti rapidi e controllati.

La batteria integrata garantisce fino a 80 ore di autonomia, e grazie alla ricarica USB-C è possibile continuare a giocare anche mentre si alimenta. Il sistema RGB integrato aggiunge un tocco estetico personalizzabile alla vostra postazione.

A questo prezzo, Glorious Gaming Model D 2 PRO rappresenta un acquisto eccellente per chi desidera un mouse leggero, reattivo e affidabile. Approfittate subito di questa offerta limitata su Amazon e portate la vostra esperienza di gioco a un nuovo livello.