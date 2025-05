Sconto di oltre 900€ su una lavatrice. Curiosi di scoprire quale?

Se siete alla ricerca di un’offerta per rinnovare la vostra lavanderia, questa notizia fa decisamente al caso vostro. MediaWorld, attraverso il Club MW, propone un’occasione unica: la lavatrice Samsung WW11DB7B34GWU3, un modello di ultima generazione, è ora disponibile con uno sconto totale che supera i 900€. Una promozione esclusiva pensata per gli iscritti al Club, che vi permette di accedere a tecnologia avanzata a un prezzo ridottissimo.

Samsung WW11DB7B34GWU3, chi dovrebbe acquistarla?

Questa lavatrice fa parte della nuova linea Samsung Bespoke AI, che coniuga estetica raffinata e funzionalità intelligenti. Grazie al design flat e al cestello XXL, offre una capacità di ben 11 kg mantenendo le stesse dimensioni di una tradizionale lavatrice da 8 kg. Il cuore di questa tecnologia è l’AI Control, un sistema intelligente che apprende le vostre abitudini di lavaggio, adattando i programmi alle vostre esigenze quotidiane. A tutto questo si aggiunge il ciclo “Ecolavaggio Rapido 39 min”, che consente di ottenere bucato impeccabile in tempi ridotti, senza rinunciare alla qualità del risultato.

Ma non è solo questione di velocità: con la tecnologia Ecobubble, il bucato è pulito anche a basse temperature, proteggendo i tessuti e riducendo i consumi energetici. La funzione AI Ecobubble aumenta l’efficacia del lavaggio rimuovendo fino al 24% di sporco in più, con un risparmio energetico del 70% e una maggiore cura per i vostri capi. Inoltre, con AI Energy Mode, potete controllare in tempo reale i consumi della lavatrice e avere una stima precisa della vostra bolletta, per una gestione più consapevole dell’energia.

Infine, Samsung ha integrato in questo modello innovazioni ecologiche e igienizzanti di grande rilievo. Il ciclo Less Microfiber riduce fino al 54% la dispersione delle microplastiche, contribuendo a un impatto ambientale più contenuto. Tra le altre funzioni spiccano l’opzione Vapore Igienizzante, ideale per un’igiene profonda, e il motore Digital Inverter, silenzioso ed efficiente. In sintesi, se desiderate una lavatrice smart, potente e attenta all’ambiente, questa è l’occasione perfetta da cogliere al volo.