La prima giornata del Black Friday 2022 si è ormai conclusa da un’oretta ma voi non temete! Sono ancora molti i giorni che ci separano dalla fine delle offerte e, come vedete, l’offerta Amazon è così vasta che si possono fare le ore piccole, già solo spulciando quella che è la nostra rassegna stampa dedicata agli sconti di questa ricca tornata promozionale.

Il bello è che, anche nel cuore della notte, di spazio per occasioni con i fiocchi ce n’è a iosa, come testimonia questa splendida offerta dedicata all’ottimo aspirapolvere robot Roomba i7+, un dispositivo davvero pregevole, collocato nella fascia più alta del mercato, ed oggi in sconto addirittura del 40%!

Come capirete, si tratta di un’offerta davvero cattivante, che vi permetterà di acquistare questo splendido aspirapolvere robot a soli 599,99€, contro i 999,00€ del prezzo originale e, dunque, con uno sconto applicato da Amazon pari a 399 euro circa!

Un affare con tutti i crismi, per quello che è un dispositivo realmente “smart”, e non solo grazie alla sua ottima IA integrata, che analizza costantemente l’ambiente, provvedendo ad orientare le pulizie del robot verso l’assoluta efficienza. No, Roomba i7+ è “smart” soprattutto perché in grado di svuotarsi da solo, grazie ad un sistema che provvede a riversare la sporcizia raccolta all’interno di un sacco pressurizzato, contenuto all’interno della colonnina di ricarica del robot.

Alla fine di ogni ciclo di pulizia, Roomba i7+ torna alla base, adagiandosi accuratamente sulla sua base di ricarica, così da essere pronto per le prossime pulizie. Per molti dispositivi finirebbe qui, ma non per questo robot Roomba che, mentre è in carica, viene prontamente svuotato da un sistema automatizzato, capace di tenere il robot operativo ed autonomo per circa 30 cicli di pulizia, ovvero per circa un mese!

Autonomo, intelligente, ed in grado di evitare incidenti, ostacoli e cadute, Roomba i7+ è adatto a qualsiasi tipologia di pavimentazione e, inoltre, è completamente programmabile, ed è controllabile in modo preciso e semplice sia tramite App, che per mezzo dell’integrazione degli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, così che esso si integri perfettamente anche all’interno di un eventuale ecosistema domotico!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, i prodotti in sconto vadano esauriti. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

