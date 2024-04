Soundbar JBL con diffusori rimovibili (a batteria) scontata di 170€

Se siete alla ricerca di un'aggiunta di livello al vostro salotto o all'area home cinema della casa, considerate la soundbar JBL Bar 800. Questo modello non solo offre una qualità audio eccellente, ma si distingue anche per la sua versatilità: alcuni degli altoparlanti possono essere rimossi dalla struttura principale e utilizzati senza fili, permettendovi di posizionarli liberamente secondo le vostre esigenze. Oggi, Mediaworld offre un'occasione imperdibile, rendendo disponibile questa soundbar con uno sconto di 170€, a soli 729,99€ invece di 899,99€.

JBL Bar 800, chi dovrebbe acquistarla?

La JBL bar 800, con il suo splendido design e l'eccezionale prestazione audio, è consigliata agli appassionati di cinema in casa e per coloro che amano immergersi completamente nell'esperienza musicale. Se siete alla ricerca di un'esperienza audio che vada ben oltre i tradizionali sistemi stereo, permettendovi di sentire ogni dettaglio con incredibile chiarezza e profondità, allora quest'offerta è per voi.

Grazie alla tecnologia Dolby Atmos e ai diffusori surround rimovibili, la JBL Bar 800 promette una qualità audio di livello cinematografico direttamente nel vostro soggiorno. È adatta per chi desidera godere dei propri film e brani musicali preferiti senza compromessi sulla qualità del suono, con il vantaggio aggiunto di una facile integrazione nell'ecosistema smart della propria casa, grazie al supporto di AirPlay, Alexa e Chromecast.

Il subwoofer da 10”, insieme alla potenza totale di 720W, garantisce bassi profondi e potenti, ideali per film, eventi sportivi e sessioni musicali. La soundbar è dotata anche di una serie di ottimizzazioni per assicurare che i dialoghi rimangano chiari e distinti anche nelle scene più movimentate, rendendola una scelta eccellente non solo per gli amanti del cinema ma anche per chi non vuole perdere nemmeno una parola dei propri podcast o programmi televisivi preferiti.

Vedi offerta