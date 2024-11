Assalto milionario al magazzino DHL di Piacenza: smartphone rubati e auto incendiate.

In uno scenario alla pari di un heist movie americano, una banda di almeno 15 rapinatori ha assaltato l'hub logistico DHL di Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza, la scorsa notte. I malviventi hanno immobilizzato due guardie giurate e rubato dispositivi elettronici per un valore stimato di circa un milione di euro, prima di fuggire in direzione di Cremona.

Il colpo è stato pianificato nei minimi dettagli. I rapinatori hanno prima bloccato le strade di accesso disseminando chiodi e incendiando auto rubate per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. Successivamente, divisi in tre squadre, hanno forzato l'ingresso del polo logistico utilizzando due furgoni.

Fra auto incendiate, chiodi al suolo, fucili d'assalto Ongina è stata messa a ferro e fuoco.

Una volta all'interno, i malviventi hanno minacciato le guardie con fucili d'assalto per ottenere rapido accesso al magazzino. Qui si sono concentrati su telefoni cellulari, tablet e computer, accumulando un bottino dal valore potenziale di un milione di euro.

I banditi hanno agito con una strategia precisa: hanno innanzitutto piazzato dei veicoli rubati di traverso sulle vie d'accesso, incendiandoli successivamente, dopodiché hanno disseminato chiodi sulle strade per ritardare l'arrivo dei soccorsi. Una squadra di rapinatori è entrata nel piazzale sfondando le sbarre e tenendo sotto tiro le guardie, mentre i complici hanno iniziato a prelevare la merce elettronica dal magazzino.

Dopo aver completato il furto, il gruppo si è dato alla fuga in direzione di Cremona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri per avviare le indagini e i vigili del fuoco per spegnere gli incendi.

Le autorità stanno ora raccogliendo testimonianze e analizzando i dettagli per ricostruire l'esatta dinamica dell'assalto e identificare i responsabili. Il valore preciso del bottino è ancora in fase di valutazione, ma si prevede sia considerevole data la natura dei beni rubati.

Una rapina di questo tipo, caratterizzata da un'organizzazione meticolosa e un numero elevato di partecipanti, evidenzia la presenza di gruppi criminali altamente strutturati, capaci di colpire obiettivi di alto valore come i centri logistici.