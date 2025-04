Tenta di scalare il Monte Fuji per recuperare lo smartphone perso: salvato da un elicottero

La doppia scalata del Monte Fuji si trasforma in una doppia operazione di soccorso per un turista ostinato. Un cittadino cinese di 27 anni, residente a Tokyo, ha recentemente sfidato non solo le condizioni proibitive della montagna più alta del Giappone, che non viene scalata in questo periodo, ma anche l'antica saggezza popolare nipponica. Un proverbio giapponese recita infatti che "Una persona saggia scala il Monte Fuji una volta sola; solo uno sciocco lo scala due volte". Il protagonista di questa vicenda ha superato persino questa definizione, tentando l'impresa due volte nel giro di pochi giorni, fallendo miseramente in entrambi i casi.

Il primo tentativo si è concluso con il giovane bloccato sulla montagna dopo aver perso i ramponi, strumenti essenziali per muoversi su neve e ghiaccio. Impossibilitato a discendere autonomamente, è stato necessario l'intervento di un elicottero di soccorso per trarlo in salvo. Ma la vera sorpresa è arrivata quando, pochi giorni dopo, lo stesso uomo ha deciso di ritornare sui suoi passi per recuperare alcuni effetti personali dimenticati durante la prima scalata, tra cui il suo smartphone. Questo secondo tentativo si è rivelato ancora più problematico: colpito da un grave attacco di mal d'altitudine, l'uomo ha richiesto un nuovo intervento dei soccorsi.

Quando l'ostinazione sfida il buon senso

Le autorità locali hanno confermato che il turista si riprenderà completamente, anche se rimane il mistero se sia riuscito a recuperare il suo prezioso telefono. La vicenda ha scatenato numerose reazioni sui social media, dove molti utenti hanno criticato duramente il comportamento del giovane, accusandolo di aver ignorato importanti consigli di sicurezza. Alcuni hanno persino suggerito che dovrebbe essere lui stesso a pagare il costo delle operazioni di soccorso.

Con i suoi 3.776 metri di altitudine, il Monte Fuji rappresenta una sfida anche per gli alpinisti esperti, specialmente al di fuori della stagione ufficiale di scalata che va da inizio luglio a inizio settembre. Il sito ufficiale dedicato alla montagna avverte chiaramente i visitatori: "Il Monte Fuji è una montagna affascinante ma non dovrebbe essere presa alla leggera. Si prega di raccogliere informazioni adeguate prima di intraprendere la scalata". Il sito precisa inoltre che "da ottobre fino a metà giugno circa, la scalata fino alla vetta è estremamente pericolosa a causa delle condizioni meteorologiche e di vento estreme, neve, ghiaccio e rischio di valanghe".