ASUS e Nikon: nasce l'alleanza per i creatori professionisti

ASUS Italia e Nikon Italia hanno annunciato una nuova partnership strategica volta a fornire ai professionisti della creatività strumenti tecnologici di altissimo livello. Questa collaborazione unisce due leader dell'innovazione nel settore, con l'obiettivo comune di supportare ed esaltare l'esperienza creativa attraverso soluzioni integrate di qualità superiore.

La partnership nasce dalla volontà di supportare i creativi in tutte le fasi del loro lavoro, dalla cattura delle immagini alla post-produzione. ASUS, con la sua linea di prodotti ProArt, e Nikon, con il sistema mirrorless Z e le ottiche NIKKOR Z Serie S, condividono la visione di fornire ai professionisti gli strumenti necessari per esprimere al meglio il loro talento.

Le soluzioni offerte

ASUS ProArt offre un ecosistema completo di soluzioni che include notebook, componenti per PC e monitor professionali di altissima qualità. In particolare, i monitor ProArt sono progettati per garantire la massima precisione del colore e una fedeltà visiva senza pari, rendendoli ideali per fotografi, videomaker e designer che necessitano di strumenti affidabili per la post-produzione e l'editing di alto livello.

La serie comprende modelli sia portatili che fissi, con diagonali dai 15,6 ai 32 pollici e diverse tecnologie di pannello (IPS, Mini Led, OLED) per soddisfare le esigenze specifiche di ogni professionista. Tra i modelli più recenti si segnalano:

Nikon Nikon

Nikon Z System offre, invece, fotocamere mirrorless e ottiche di livello professionale, garantendo una qualità d'immagine straordinaria, versatilità e un autofocus rapido e preciso. Le ottiche NIKKOR Z Serie S sono particolarmente apprezzate per le loro performance in ogni situazione di ripresa, dalla luce scarsa alle scene d'azione ad alta velocità.

Insomma, questa partnership (di cui potete scoprire di più nella pagina web dedicata) promette di offrire ai professionisti della creatività un ecosistema completo e integrato di strumenti all'avanguardia, supportando la loro visione creativa e permettendo loro di raggiungere nuovi livelli di eccellenza nel loro lavoro.