34% di sconto su questi auricolari con dongle per un ascolto senza latenza

Amazon lancia oggi un'interessante promozione sugli auricolari wireless EPOS GTW 270 Hybrid, ora disponibili a 99€ con un risparmio del 34% rispetto al prezzo di listino. Questi auricolari, perfetti per il gaming con il loro dongle incluso, offrono un'esperienza sonora di qualità e sono compatibili con numerosi dispositivi. Inoltre, grazie alla loro resistenza all'acqua e al design ergonomico, assicurano comfort anche durante le sessioni di gioco più prolungate.

EPOS GTW 270 Hybrid, chi dovrebbe acquistarli?

Per gli appassionati di videogiochi che desiderano un audio di qualità anche quando sono fuori casa, gli auricolari EPOS GTW 270 Hybrid si rivelano ottimi. Si distinguono per la loro capacità di fornire un audio cristallino grazie a una configurazione con doppio microfono, essenziale per una comunicazione chiara. La loro certificazione IPX 5 assicura resistenza all'acqua, permettendo di utilizzarli in varie condizioni atmosferiche, che si tratti di pioggia leggera o sudore, facendoli diventare un alleato prezioso per chi gioca intensamente o ascolta musica mentre si allena all'aperto.

In termini di compatibilità, gli EPOS GTW 270 Hybrid spiccano per la loro versatilità, essendo compatibili con una varietà di dispositivi come Nintendo Switch, smartphone Android, PC e console PS attraverso un dongle USB-C aptX a bassa latenza, oltre alla connettività Bluetooth 5.1. Il design ergonomico promette poi comfort per lunghe sessioni d'uso, rendendoli ideali non solo per i giocatori che si immergono in lunghe sessioni di gioco, ma anche per chi fa uso quotidiano del dispositivo per musica e chiamate.

Con una custodia di ricarica che prolunga la durata dell'ascolto fino a 20 ore, gli EPOS GTW 270 Hybrid combinano funzionalità e mobilità. Sono pertanto raccomandati sia per i videogiocatori che desiderano un'immersione audio di alto livello, sia per gli utenti generali che cercano un accessorio duraturo e poliedrico. A meno di 100€, rappresentano un investimento valido per chi desidera elevare la propria esperienza audio sia in gioco che nella vita di tutti i giorni.

