Le nuove mini console di Ayaneo sono tanto familiari quanto stupende, ecco quando usciranno

Se avete tenuto d'occhio il mondo delle console portatili, è probabile che abbiate notato la grande quantità di nuovi dispositivi che stanno arrivando sul mercato. Tra i principali produttori vi è Ayaneo, che ha da poco annunciato un paio di nuovi dispositivi che faranno il loro debutto ufficiale il 18 maggio.

In particolare, le console in questione sono il Pocket DMG e il Pocket Micro. Non solo parliamo di dispositivi che sembrano davvero sorprendenti, ma il primo assomiglia anche molto all'Analogue Pocket.

Come potete vedere dalle immagini condivise nell'account X del marchio, il Pocket DMG avrà un orientamento verticale, con la console che sembra piena di funzionalità, tra cui una grande griglia circolare sul retro e pulsanti dorsali. Inoltre, è presente anche una manopola di regolazione, forse per il controllo del volume, oltre a dei grilletti su e giù per qualche tipo di altro regolatore.

La seconda immagine mostra, invece, la presa d'aria situata sul dispositivo, che sarà importante per mantenere il dispositivo fresco durante le sessioni di gioco. Infine, la terza foto offre uno sguardo al Pocket Micro e, giudicando dal nome e da ciò che potete vedere, il design è chiaramente ispirato al caro vecchio Game Boy Micro di Nintendo.

Al momento non sappiamo quanto costeranno le console - probabilmente verrà reso noto domani -, ma generalmente Ayaneo offre sconti per coloro che ordinano in anticipo, quindi speriamo che anche questa volta ci sia un'offerta per gli early birds.