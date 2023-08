Nonostante il ritorno a scuola sia uno dei momenti più temuti dell’anno dagli studenti, acquistare del nuovo materiale aiuta senza dubbio ad addolcire la pillola, ritornando sui banchi con una carica in più. Nei giorni scorsi vi abbiamo già parlato di svariati prodotti scontati in occasione del Back to School, mentre oggi ci concentreremo su Temu, il nuovo marketplace che sta spopolando sui social.

Nel catalogo di Temu è presente, infatti, un’intera sezione dedicata al Back to School, con centinaia di prodotti adatti a ogni grado scolastico e accomunati da una caratteristica: il prezzo bassissimo. Gli articoli partono, infatti, da appena 0,99€, e difficilmente superano i 10,00€, per cui riuscirete a trovare sicuramente qualcosa che fa al caso vostro spendendo davvero pochissimo.

Tra gli articoli che vi consigliamo c’è questa chiavetta USB 3.0 da 128GB, disponibile a soli 5,48€ (oppure a persino meno per le versioni meno capienti). Il design super compatto la rende perfetta per essere infilata nell’astuccio, avendola così sempre a portata di mano nel caso in cui serva trasferire file, power point o video. Inoltre, la velocità 3.0 garantisce spostamenti ultra veloci, mentre la resistenza all’acqua ne assicura la durabilità anche nel caso in cui lo zaino si dovesse bagnare.

Per i più piccoli suggeriamo, invece, questa smartband in silicone, venduta a un prezzo irrisorio di 1,28€ e perfetta soprattutto per la scuola elementare, in cui i bambini trovano ancora difficoltà a leggere l’orologio tradizionale ma vogliono comunque essere consapevoli di quanto manca alla fine delle lezioni. Questa smartband, il cui design ricorda quello della linea Xiaomi, è ricoperta da un vetro temperato che la rende resistente a urti e graffi, ed è semplicissima da usare, dato che basta sfiorare lo schermo touch nella parte inferiore per far apparire l’ora.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in offerta su Temu in occasione del Back to School, per cui vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Gli sconti termineranno tra 13 giorni, per cui vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!