Becoming Karl Lagerfeld: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

Becoming Karl Lagerfeld è la nuova serie televisiva attesa che racconta la vita e la carriera di uno degli stilisti più iconici e influenti del XX e XXI secolo. Conosciuto per il suo stile distintivo e la sua visione innovativa, Karl Lagerfeld ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della moda. La serie promette di offrire uno sguardo intimo e approfondito sulla persona dietro il mito, esplorando le sfide e i successi che hanno caratterizzato il suo percorso.

Becoming Karl Lagerfeld, di che cosa parla?

Becoming Karl Lagerfeld segue la straordinaria storia di Karl Lagerfeld, partendo dai suoi primi anni di vita fino a diventare una delle figure più leggendarie nel mondo della moda. La serie esplora il suo percorso professionale, dalle sue collaborazioni iniziali con case di moda come Balmain e Patou, fino alla sua ascesa come direttore creativo di Chanel e Fendi.

Oltre ai successi professionali, la serie offre anche uno sguardo sulla vita personale di Lagerfeld, svelando l'uomo dietro il personaggio pubblico, le sue passioni, le sue relazioni e le sfide che ha affrontato lungo la strada. Con una combinazione di dramma e autenticità, Becoming Karl Lagerfeld promette, dunque, di catturare l'essenza di una vita dedicata alla moda e all'arte.

Chi interpreta Karl Lagerfeld?

Il ruolo di Karl Lagerfeld è interpretato dall'attore tedesco Daniel Brühl, noto per la sua versatilità e profondità recitativa. Brühl, che ha già dimostrato le sue capacità in film come "Rush" e "Bastardi Senza Gloria", si immerge completamente nel personaggio di Lagerfeld, catturando non solo l'aspetto fisico ma anche l'essenza della sua personalità complessa e affascinante.

La performance di Brühl promette di essere uno degli elementi più avvincenti della serie, offrendo agli spettatori una rappresentazione autentica e coinvolgente del leggendario stilista. Oltre a Brühl, il cast comprende un ensemble di attori talentuosi che daranno vita alle figure chiave nella vita di Lagerfeld, arricchendo ulteriormente la narrazione.

Becoming Karl Lagerfeld, dove vederla?

Becoming Karl Lagerfeld è disponibile esclusivamente su Disney+. Potete, dunque, vederla tramite l'app per smart TV e dispositivi mobili, oltre che via browser su PC.

Disney+, quanto costa l'abbonamento?

Per vedere la serie è necessario un abbonamento a Disney+. I costi dell'abbonamento a Disney+ sono i seguenti:

Disney+ Standard con pubblicità : Streaming con pubblicità, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente. Il prezzo è di 5,99 € al mese .

: Streaming con pubblicità, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente. Il prezzo è di . Disney+ Standard : Streaming senza interruzioni pubblicitarie, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di 8,99 € al mese o 89,90 € all’anno .

: Streaming senza interruzioni pubblicitarie, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di o . Disney+ Premium: Streaming senza interruzioni pubblicitarie, esperienza sonora immersiva con la qualità audio fino a Dolby Atmos, qualità video fino a 4K UHD e HDR, riproduzione su 4 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di 11,99 € al mese o 119,90 € all’anno.

Questi prezzi possono variare in base alla regione e potrebbero essere soggetti a cambiamenti. L'abbonamento a Disney+ offre accesso a un vasto catalogo di contenuti, inclusi tutti i film e le serie TV di Star Wars, Marvel, Pixar e molto altro.