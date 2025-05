Amazon conferma il Prime Day 2025: appuntamento a luglio

È ufficiale: il Prime Day 2025 si terrà a luglio. Amazon ha confermato che anche quest’anno l’atteso evento promozionale si svolgerà nel cuore dell’estate, seguendo la tradizione degli anni precedenti. Sebbene le date precise non siano ancora state comunicate, è lecito aspettarsi che le offerte si concentrino in due giornate consecutive verso la metà del mese. Un momento da segnare in agenda per tutti coloro che desiderano approfittare di sconti esclusivi su una vasta gamma di prodotti, disponibili solo per i clienti Amazon Prime.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, questo potrebbe essere il momento ideale per farlo. L'accesso alle offerte del Prime Day è riservato infatti agli utenti del servizio, ma Amazon continua a offrire un periodo di prova gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti. Questo significa che potreste beneficiare delle promozioni senza alcun costo iniziale, testando al contempo i numerosi vantaggi inclusi, tra cui consegne rapide, accesso a Prime Video e molto altro.

Come è andato il Prime Day 2024?

Guardando al passato, il Prime Day 2024 si è rivelato il più grande di sempre, con risultati eccezionali sia in termini di vendite che di partecipazione. I partner di vendita, tra cui molte piccole e medie imprese, hanno rappresentato oltre il 60% dei prodotti venduti e hanno totalizzato oltre 200 milioni di unità acquistate a livello globale. Un dato che conferma quanto l’evento non solo favorisca i consumatori, ma rappresenti anche un’occasione importante per il tessuto imprenditoriale.

Anche sul fronte della logistica, Amazon ha superato ogni record nel 2024, con più di 9 miliardi di prodotti consegnati in giornata o entro il giorno successivo. Per voi clienti Prime italiani, ciò si è tradotto in un risparmio concreto: mediamente, nel 2024, ogni iscritto ha risparmiato circa 135€ grazie alle spedizioni rapide e gratuite, una cifra che supera di gran lunga il costo annuale dell’abbonamento stesso.

In attesa della comunicazione ufficiale delle date, il consiglio è quello di prepararvi per tempo. Se desiderate ottenere il massimo dal Prime Day 2025, è importante essere pronti con una lista dei desideri, l'iscrizione attiva a Prime e un occhio attento alle offerte che verranno annunciate. Anche quest’anno, Amazon si prepara a offrire due giorni di sconti imperdibili: voi siete pronti a cogliere l’occasione?

