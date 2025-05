Ti è piaciuto Clair Obscur: Expedition 33? Ecco 7 giochi simili da provare

La magia di Clair Obscur: Expedition 33 risiede nella sua unicità, un mosaico di elementi che difficilmente si trovano riuniti in un'unica esperienza videoludica. La fusione tra prompt d'azione e combattimenti a turni, l'ispirazione culturale francese e un approccio originale alla narrativa post-apocalittica lo rendono un'avventura senza eguali nel panorama RPG contemporaneo. Ma cosa fare quando la sete di esperienze simili si fa sentire dopo aver concluso questa perla videoludica?

La ricerca di titoli che possano replicare le sensazioni provate con Expedition 33 può sembrare ardua, eppure esistono produzioni che, pur seguendo strade diverse, condividono l'essenza o alcuni aspetti distintivi dell'opera di Sandfall Interactive. Ecco, dunque, che abbiamo selezionato per voi 7 giochi che, per meccaniche, atmosfera o approccio narrativo, potrebbero soddisfare chi è rimasto affascinato dall'universo di Clair Obscur.

Ciascuno di questi titoli cattura almeno un frammento della magia che rende Clair Obscur: Expedition 33 un'esperienza così memorabile, offrendo nuove avventure che, pur nella loro diversità, sapranno soddisfare chi è rimasto affascinato dall'alchimia di elementi che caratterizza questa perla del genere RPG.

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Shin Megami Tensei V: Vengeance ti catapulta in una Tokyo devastata, un desolato wasteland dove la guerra tra angeli e demoni infuria senza sosta. Nei panni di uno studente liceale che si fonde con un essere misterioso, Nahobino, dovrai navigare in questo regno caotico, stringere alleanze con demoni potenti e prendere decisioni che plasmeranno il futuro del mondo.

L'esperienza di gioco è un JRPG strategico e profondo, con un sistema di combattimento a turni che premia la pianificazione e lo sfruttamento delle debolezze nemiche. Dovrai reclutare, fondere e personalizzare un vasto roster di demoni iconici della serie, creando la squadra perfetta per affrontare le sfide che ti attendono.

La narrazione è oscura e moralmente ambigua, esplorando temi di creazione, distruzione e libero arbitrio. Le tue scelte influenzeranno il corso della storia e determineranno quale delle diverse conclusioni possibili raggiungerà il mondo. L'esplorazione è un elemento chiave, con vaste aree da scoprire, segreti da svelare e demoni rari da trovare. Dovrai muoverti con cautela in un ambiente ostile, interagendo con altri personaggi e raccogliendo risorse per sopravvivere.

Final Fantasy 7: Rebirth

Final Fantasy VII: Rebirth ti trascina ancora più a fondo nel cuore della storia di Final Fantasy VII, espandendo l'avventura oltre Midgar e conducendo Cloud e i suoi compagni in un vasto mondo pieno di meraviglie e pericoli. Segui il loro viaggio attraverso paesaggi mozzafiato, da praterie sconfinate a montagne maestose, mentre inseguono Sephiroth e cercano di svelare i misteri del pianeta.

L'esperienza di gioco è un JRPG che fonde combattimento action-RPG in tempo reale con una profonda componente strategica. Potrai controllare direttamente i membri del tuo party, ognuno con abilità e stili di combattimento unici, sfruttando le Materia per personalizzare le loro magie e capacità. Il sistema di combattimento è fluido e spettacolare, permettendoti di creare combo devastanti e affrontare nemici iconici in battaglie epiche.

La narrazione è ricca di emozioni, approfondendo i personaggi che hai imparato ad amare e introducendone di nuovi e intriganti. Esplora le loro motivazioni, i loro legami e i loro conflitti interiori mentre il gruppo si avvicina sempre più al loro nemico giurato. Aspettati momenti di intensa drammaticità, umorismo e sorprese che ti terranno con il fiato sospeso.

Final Fantasy VII: Rebirth non è solo un remake, ma una reinterpretazione ambiziosa di una storia leggendaria, un viaggio indimenticabile che catturerà il tuo cuore e ti lascerà desideroso di scoprire il prossimo capitolo.

NieR: Automata

NieR: Automata ti trascina in un futuro distopico e malinconico, dove la Terra è stata invasa da forme di vita meccaniche e l'umanità si è rifugiata sulla Luna. Nei panni degli androidi da combattimento 2B, 9S e A2, appartenenti all'unità YoRHa, dovrai scendere sul pianeta per combattere le macchine e scoprire la verità dietro questa guerra millenaria.

L'esperienza di gioco è un action-RPG che fonde combattimenti frenetici e stilizzati con una narrazione profonda e toccante. Potrai passare fluidamente da attacchi corpo a corpo a raffiche di proiettili, personalizzando il tuo stile di combattimento con diverse armi e Pod di supporto. Ogni scontro è una danza mortale, tanto spettacolare quanto impegnativa.

La narrazione è il cuore pulsante di NieR: Automata, esplorando temi esistenziali come l'identità, il libero arbitrio, il dolore e il significato della vita in un mondo apparentemente privo di umanità. Attraverso gli occhi dei suoi protagonisti androidi, il gioco ti costringerà a riflettere sulla natura dell'essere e sulle sottili sfumature che definiscono l'umanità. La colonna sonora è un capolavoro emotivo, con melodie evocative e malinconiche che amplificano l'atmosfera unica del gioco e toccano le corde più profonde dell'anima.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ti trasporta sull'isola di Kurken, un luogo idilliaco dove la giovane e intraprendente Ryza Stout vive una vita tranquilla e un po' noiosa. Stanca della monotonia, Ryza e i suoi amici decidono di avventurarsi oltre i confini del loro villaggio, dando inizio a un'estate di esplorazioni, incontri inaspettati e la scoperta di un'antica e misteriosa arte: l'alchimia.

L'esperienza di gioco è un JRPG rilassante e coinvolgente, con un focus sull'esplorazione, la raccolta di materiali e un sistema di alchimia profondo e gratificante. Dovrai avventurarti in diverse ambientazioni, dalle foreste lussureggianti alle grotte oscure, raccogliendo ingredienti unici che saranno la base per creare oggetti utili, armi potenti e pozioni curative attraverso l'alchimia.

Il sistema di alchimia è il cuore pulsante del gioco. Potrai sperimentare con diverse combinazioni di ingredienti, scoprendo nuove ricette e creando oggetti sempre più potenti e utili. Il processo è intuitivo ma offre anche profondità per chi desidera ottimizzare le proprie creazioni. Il combattimento è a turni in tempo reale, con un sistema dinamico che incoraggia la strategia e la cooperazione tra i membri del party. Dovrai sfruttare le debolezze nemiche e utilizzare gli oggetti alchemici creati per avere la meglio negli scontri.

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice ti catapulta nel Giappone del periodo Sengoku, un'epoca di brutali conflitti e oscure macchinazioni. Nei panni di Lupo, uno shinobi caduto in disgrazia e votato a proteggere il suo giovane signore, dovrai affrontare nemici spietati, creature sovrannaturali e guerrieri leggendari in un'avventura action-RPG intensa.

L'esperienza di gioco è caratterizzata da un sistema di combattimento unico e profondamente gratificante, basato sulla precisione, la parata e la rottura della postura nemica. Ogni scontro è un duello mortale che richiede riflessi fulminei, una comprensione profonda delle meccaniche di gioco e la volontà di imparare dai propri errori. La morte non è la fine, ma un'opportunità per analizzare i tuoi fallimenti e tornare in battaglia più forte.

La narrazione è oscura e affascinante, intrecciando elementi storici con la mitologia giapponese. Seguirai il viaggio di Lupo nel suo tentativo di salvare il suo signore, affrontando dilemmi morali e svelando segreti ancestrali in un mondo intriso di violenza e spiritualità.

L'esplorazione di un Giappone feudale stilizzato e suggestivo è parte integrante dell'esperienza. Potrai muoverti agilmente attraverso castelli imponenti, villaggi desolati, foreste inquietanti e montagne innevate, sfruttando le abilità di movimento di Lupo, come il rampino, per scoprire aree nascoste e affrontare i nemici da diverse angolazioni.

La difficoltà elevata è un marchio distintivo di Sekiro, ma la sensazione di superare un nemico ostico o un boss particolarmente impegnativo è immensamente gratificante. Ogni vittoria è sudata e conquistata con maestria e perseveranza.

Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio ti catapulta in un vibrante e misterioso regno fantasy, dove il principe in esilio dovrà intraprendere un'epica avventura per spezzare un potente incantesimo reale. Insieme a una compagnia di improbabili eroi, esplorerai terre sconfinate, affronterai nemici formidabili e scoprirai i segreti di un mondo intriso di magia e intrighi politici.

L'esperienza di gioco fonde combattimento a turni strategico con elementi action in tempo reale, offrendo un sistema dinamico e coinvolgente. Dovrai sfruttare le debolezze elementali dei nemici, coordinare gli attacchi con i tuoi alleati e padroneggiare una vasta gamma di classi e abilità per superare le sfide che ti attendono.

La narrazione è ricca di colpi di scena e personaggi memorabili, ognuno con la propria storia e motivazioni. Esplorerai temi di identità, lealtà e il peso del destino, mentre il principe e la sua squadra lottano per cambiare il futuro del loro regno. L'esplorazione di un mondo fantasy dettagliato e affascinante è un elemento chiave dell'esperienza: visiterai città vivaci, foreste incantate, antiche rovine e paesaggi mozzafiato, scoprendo segreti nascosti e interagendo con una miriade di personaggi unici.

Lost Odyssey

Lost Odyssey ti trascina in un mondo fantasy ricco di mistero e magia, dove vestirai i panni di Kaim Argonar, un guerriero immortale tormentato da mille anni di ricordi perduti. Insieme a un gruppo di compagni, alcuni immortali come lui e altri mortali con i propri destini da compiere, intraprenderai un viaggio epico per svelare la causa della sua amnesia e affrontare una minaccia oscura che incombe sul mondo.

L'esperienza di gioco è un JRPG classico con un profondo sistema di combattimento a turni che premia la strategia e la pianificazione. Dovrai padroneggiare una vasta gamma di abilità, magie e attacchi speciali, sfruttando le debolezze nemiche e coordinando le azioni del tuo party per superare sfide impegnative.

La narrazione è il cuore pulsante di Lost Odyssey, con una storia toccante e matura che esplora temi complessi come la mortalità, la perdita, il significato della vita e il potere dei ricordi. Attraverso i "Racconti dei Sogni" di Kaim, vivrai frammenti del suo passato millenario, esperienze intense e commoventi che svelano la sua umanità perduta e il peso della sua immortalità.

Lost Odyssey è un'epopea JRPG indimenticabile, un viaggio emozionale che ti farà riflettere sul valore del tempo e dei ricordi, e ti coinvolgerà con la sua storia potente, i suoi personaggi profondi e il suo gameplay strategico.