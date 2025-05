Arrivano le soundbar Amazon! Fino a 3.1 canali per un audio da cinema spendendo poco

Se state cercando un modo efficace e conveniente per trasformare l’audio del vostro televisore, le nuove Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus firmate Amazon rappresentano una soluzione interessante e accessibile. Pensate per offrire un suono immersivo e di qualità cinematografica mantenendo un prezzo basso, queste soundbar combinano prestazioni elevate e semplicità d’uso. In occasione del lancio, Amazon propone uno sconto del 20% fino al 31 maggio, portando il prezzo della Fire TV Soundbar a 109,99€ e quello della più evoluta Soundbar Plus a 214,99€. Si tratta di proposte ideali per chi vuole godersi film, serie TV e musica con un suono più coinvolgente rispetto a quello integrato nelle smart TV.

Soundbar di Amazon, chi dovrebbe acquistarle?

La Fire TV Soundbar, modello più compatto e accessibile della gamma, è dotata di due canali audio e integra tecnologie di elaborazione del suono come DTS Virtual:X e Dolby Audio, offrendo un’esperienza d’ascolto tridimensionale che valorizza ogni contenuto. Con una lunghezza di poco più di 60 cm, si adatta a qualsiasi ambiente domestico, risultando discreto ma efficace. L’installazione è immediata e non richiede competenze tecniche particolari, rendendola perfetta anche per chi non è esperto di tecnologia. Inoltre, grazie al Bluetooth integrato, potrete utilizzare la soundbar anche per ascoltare la vostra musica preferita da smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili, ampliando così le possibilità d’uso al di là della semplice visione televisiva.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Un altro vantaggio della Fire TV Soundbar è la funzione Fire TV Ready, pensata per semplificare la vita a chi possiede già un dispositivo Fire TV. Grazie a questa integrazione, sarà possibile utilizzare un solo telecomando per gestire sia il contenuto multimediale sia il volume e l’accensione della soundbar, eliminando la confusione legata all’uso di più dispositivi. Questo sistema migliora l’esperienza utente in modo concreto, rendendo più fluida e intuitiva la fruizione dei contenuti digitali. È un’ulteriore dimostrazione di come Amazon stia puntando su un ecosistema sempre più interconnesso e facile da utilizzare.

Per chi cerca un’esperienza audio ancora più potente e personalizzabile, la Fire TV Soundbar Plus rappresenta la scelta ideale. Questo modello, più avanzato, offre un sistema 3.1 canali e supporta tecnologie di ultima generazione come Dolby Atmos, DTS:X e DTS TruVolume, garantendo una resa sonora ricca di dettagli, con bassi profondi e una nitidezza superiore. Perfetta per gli appassionati di cinema, la Soundbar Plus include anche una funzione di potenziamento dei dialoghi (Dialogue Enhancer) e quattro modalità audio preimpostate (Film, Musica, Sport e Notte), pensate per adattarsi a ogni tipo di contenuto. La configurazione è altrettanto semplice: basta collegare la soundbar alla porta HDMI ARC/eARC del televisore utilizzando il cavo incluso, e in pochi minuti sarete pronti a immergervi in un’esperienza sonora davvero avvolgente.