Bitcoin, il sindaco di Miami vuole che la città diventi un hub minerario nucleare

Molti Bitcoiner vedono l’energia nucleare e idroelettrica come soluzioni ideali per il mining di bitcoin rispettoso dell’ambiente. Il sindaco di Miami, Francis Suarez, ha dichiarato al Wall Street Journal che le preoccupazioni sull’impatto ambientale di bitcoin “derivano dal fatto che gran parte dell’estrazione mineraria veniva effettuata nei Paesi produttori di carbone”.

Le centrali nucleari sono generalmente situate lontano dalle aree popolate, riducendo il costo opportunità per i minatori bitcoin, che richiedono solo una connessione Internet per spostare l’energia monetaria per commissioni irrilevanti. “Il fatto che abbiamo l’energia nucleare significa che è un’energia molto economica”, ha detto Suarez alla CNBC a giugno. “Comprendiamo quanto sia importante questo i minatori vogliono arrivare a un certo prezzo di kilowatt all’ora”.

All’inizio di questo mese il sindaco di Miami Francis Suarez ha tenuto un discorso alla Bitmain Digital Mining Conference dove ha fortemente sostenuto l’adozione di tecnologie innovative, usando bitcoin per dare a Miami l’aura di qualcosa di simile a una nascente Silicon Valley. In particolare, il sindaco ha reso Miami il secondo governo al mondo e il primo in Nord America a ospitare il Libro Bianco di Satoshi sul suo sito web governativo.