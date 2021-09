Bitcoin nuovamente sopra i 50mila dollari per la seconda volta in 10 giorni

Bitcoin, la prima e più importante criptovaluta al mondo, è tornata oggi ad avere un valore superiore a 50.000 dollari, superando così questo valore epr la seconda volta in appena 10 giorni, dopo aver raggiunto questo traguardo una prima volta lo scorso 23 agosto, prima di tornare sotto. BTC è salito del 5,5% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. Con una capitalizzazione di mercato di 941,6 miliardi di dollari, Bitcoin domina attualmente il 40,6% del mercato.

si tratta dunque di un inizio piuttosto positivo per un nuovo mese, tantopiù che storicamente settembre è stato sempre un mese difficile per i bitcoin. I dati di bybt.com mostrano infatti che gli investitori hanno subito perdite a settembre negli ultimi quattro anni consecutivi, con rendimenti mensili massimi leggermente superiori al 6%.

Se comunque bitcoin gode di ottima salute anche diverse altre criptovalute non si stanno dimostrando da meno. Ethereum, la seconda criptovaluta più importante al mondo, è ad esempio aumentata di valore del 5,8% nel corso della giornata, dopo aver raggiunto nuovamente valori superiori a 3.800 dollari. Nel frattempo anche Cardano, che è salito al terzo posto il mese scorso, ha raggiunto un nuovo massimo storico di 3,09 dollari all’inizio di oggi, mentre la rete si prepara per l’hard fork di Alonzo, un aggiornamento atteso con impazienza, che porterà funzionalità di contratto intelligente, ovvero bit di codice che eseguono autonomamente comandi e istruzioni in circostanze predeterminate.

Come rivelato da IOHK, la società che sviluppa Cardano, i contratti intelligenti sono andati in diretta sulla testnet della rete ieri, mentre il lancio nella rete principale è previsto per il prossimo 12 settembre. Altre criptovalute che hanno guadagnato molto in questi giorni sono VeChain, aumentato del 9,2%, ChainLink (+ 7,7%), Dogecoin (+ 7,1%) e Polkadot (5,3%).