Bitcoin si unisce all’oro contro l’aumento dell’inflazione

L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato negli Stati Uniti dello 0,8% nel mese di novembre, portando l’inflazione ad un aumento del 6,8% nel corso dell’anno. I dati sono stati leggermente superiori a quanto previsto dagli analisti. L’IPC core, che esclude cibo ed energia, è aumentato dello 0,5%. I prezzi dell’energia sono aumentati del 33,3% negli ultimi 12 mesi, con i prezzi della benzina da soli in aumento del 58,1%.

Le azioni sono rimaste in gran parte piatte e il bitcoin è salito fino al 3,7% prima di pareggiare i guadagni. “L’appetito [degli investitori] per le azioni rimane imperterrito poiché i trader sembrano essere fiduciosi che alla fine a metà del prossimo anno molte di queste pressioni sui prezzi svaniranno”, ha dichiarato Edward Moya, analista di mercato senior di Oanda Corp, in una nota venerdì.

Credit: Pixabay

Gli esperti non prevedono che l’inflazione rallenterà in modo significativo prossimamente. La Federal Reserve ha avvertito che anche quando i prezzi inizieranno a scendere, cosa che insistono che alla fine accadrà, l’inflazione probabilmente si stabilizzerà a un livello superiore a quello che i consumatori hanno sperimentato negli ultimi decenni.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha recentemente ammesso che i prezzi più alti non saranno “transitori”. La tendenza ha indotto gli investitori a ricercare riserve di beni di valore, tra cui bitcoin e oro. Poiché la pandemia ha avuto un impatto sulla spesa e sul comportamento dei consumatori, i numeri potrebbero non essere veritieri data l’eccezionalità dell’evento, sostengono alcuni.