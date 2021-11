Bitcoin supera PayPal sul valore trasferito e punta a Mastercard

Un rapporto del 25 novembre della piattaforma di market intelligence Blockdata, sottolinea che la rete bitcoin ha elaborato circa 489 miliardi di dollari a trimestre nel 2021, che è superiore ai 302 miliardi di dollari di PayPal. Dopo soli 12 anni di esistenza, bitcoin elabora circa il 27% dei quasi 2mila miliardi di dollari di Mastercard a trimestre e il 15% degli oltre 3mila miliardi di dollari di Visa.

Tre fattori potrebbero vedere la rete bitcoin salire al livello dei due giganti delle carte di credito in termini di volume totale elaborato: il numero totale di transazioni, la quantità media di bitcoin inviata per transazione e l’aumento del prezzo di bitcoin. Il primo fattore, il numero totale di transazioni, è quello più variabile. Teoricamente, “se bitcoin dovesse aumentare il suo valore trasferito per transazione oggi di ~ 260%, starebbe elaborando un volume equivalente a Mastercard su base giornaliera”.

Credit: Pixabay

Tuttavia, il rapporto non è riuscito a trovare i dati attuali che indicano che la quantità media di Bitcoin inviata per transazione è in ripresa. La tendenza potrebbe cambiare in futuro, ma un aumento del prezzo a 245.000 dollari al volume attuale porterebbe bitcoin ad eguagliare Mastercard. Questa azione dei prezzi è potenzialmente più probabile di un aumento del volume, secondo alcuni analisti.

Blockdata alla fine afferma che è improbabile che il prezzo di bitcoin salga al livello tale da eguagliare Mastercard. Se si considera il prezzo medio annuo di bitcoin, potrebbe essere necessario arrivare fino al 2060 perché ciò accada. D’altra parte “prendendo l’attuale tasso di crescita nel 2021 come metrica, potrebbe accadere già nel 2026”. Il rapporto ha osservato che, sebbene sia relativamente giovane, la rete decentralizzata bitcoin è riuscita a raggiungere volumi elevati rispetto ai due giganti centralizzati delle carte di credito. “È impressionante come bitcoin, come rete decentralizzata, in soli 12 anni, valga già il 27% del volume di valore trasferito di Mastercard, una società fondata nel 1966”.