Black Friday 2019, le migliori offerte su TV QLED, OLED e soundbar

Il Black Friday è indubbiamente uno dei periodi dell’anno più adatti per dare una bella rinfrescata all’attrezzatura tecnologica di casa propria. Le offerte di Amazon infatti permettono di rinnovare in modo drastico o moderato ciò che riteniamo maggiormente opportuno, spaziando dai PC, ai televisori, agli smartphone e chi più ne ha più ne metta.

In questi giorni vi stiamo raccontando in modo dettagliato tutti i prodotti che dovreste tenere sott’occhio, vuoi per gli sconti incredibili, vuoi per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Anche questa guida non fa differenza, in quanto raccoglie al suo interno tutte le occasioni relative a TV QLED, OLED e soundbar.

Samsung QE65Q64RATXZT

Prima da passare all’elenco completo, ci teniamo a sottolineare quella che secondo noi al momento è l’offerta migliore dell’intera lista. Parliamo del Samsung QE65Q64RATXZT Serie Q64R, QLED Smart TV 65″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2019, un televisore dal look molto accattivante e in grado di garantire prestazioni di alto livello, come testimoniato dal 62% di recensioni a 5 stelle presenti su Amazon.

I suoi punti di forza sono il Quantum HDR, il processore Quantum 4K e l’Intelligent Mode, una tecnologia in grado di regolare luminosità e audio in base all’ambiente circostante. Grazie ad uno sconto del 50%, è disponibile ad un prezzo di 849,00€ al posto dei canonici 1699,00€.

Offerte su TV e Soundbar

