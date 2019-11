Black Friday e Cyber Monday, le offerte dal Canon Store Italia

Black Friday e Cyber Monday sono un modo per cercare di recuperare a prezzi vantaggiosi determinati prodotti che cerchiamo da tempo o che possono esserci utile come regalo da fare a un compleanno o a Natale. Tra questi non mancano offerte dedicate a macchine fotografiche e accessori, in particolar modo quelle legate al marchio Canon, ancora oggi uno dei migliori quando si parla di fotografia consumer.

Oggi vi segnaliamo proprio alcuni degli sconti più vantaggiosi presenti nello store online di Canon Italia partendo dalle fotocamere con tanto di accessori per migliorare la qualità delle immagini passando alle videocamere con lo stabilizzatore di immagine e perfino ai prodotti promozionali dell’azienda come magliette e felpe o la comoda fotocamera in miniatura.

Canon è uno dei grandi nomi nel settore fotografico da sempre e ora sta andando a modernizzarsi sempre più facendo diventare i suoi prodotti completamente digitali montando uno schermo touch e una connettività con wi-fi e bluetooth. Questo tipo di macchine fotografiche o videocamere sono adatti sia agli esperti che cercano di fare foto sempre più scenografiche che ai principianti che vogliono imparare o semplicemente immortalare dei bei momenti.

Offerte e Sconti sugli articoli Canon:

Fotocamere

Obiettivi

Stampanti

Canon Zoemini/Selphy

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!