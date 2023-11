Black Friday: sconti imperdibili per la Cyber Week di eBay!

Mentre su Amazon ci troviamo nel pieno della settimana del Black Friday, anche eBay non si fa mancare le opportunità per risparmiare. Sono partiti, infatti, gli sconti della Cyber Week, che fino alle 23:59 del 3 dicembre vi permetterà di approfittare di offerte incredibili su un catalogo enorme di prodotti tecnologici, tra cui elettrodomestici, notebook, smartphone, videogiochi e molto altro.

A prescindere a quali siano gli articoli nella vostra lista dei desideri, infatti, nell'ampio catalogo della promozione troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Inoltre, rientrano nella promozione anche moltissimi prodotti ricondizionati, che potrete portare a casa a un prezzo ancor più basso. Insomma, che stiate pensando di acquistare un nuovissimo smartphone, o vogliate anticiparvi coi regali di Natale, la Cyber Week rappresenta un'opportunità davvero incredibile.

Cyber Week di eBay, perché approfittarne?

Come vi abbiamo anticipato, la Cyber Week di eBay riguarda svariate categorie del marketplace, e in particolare tutto ciò che riguarda la tecnologia, ovvero smartphone e smartwatch, TV, videogiochi e informatica. Per esempio, se siete alla ricerca di una smart TV ci consigliamo la Samsung Neo QLED 4K da 55", in offerta ad appena 849,99€ invece di 1.589,99€, per un risparmio di ben 740,00€.

Parliamo di una delle migliori smart TV sul mercato, dotata di tecnologia Quantum Matrix, la quale cattura la luce e la trasforma in colori vibranti, mantenendo la realistica resa cromatica a qualsiasi livello di luminosità. Questo risultato visivo impressionante si ottiene senza la necessità di uno schermo in 8K, rendendo questo modello perfetto per tutti gli amanti del cinema. Inoltre, la Samsung Neo QLED non solo è capace di offrire una qualità d'immagine straordinaria, ma anche un audio eccellente. Infine, le numerose funzionalità smart migliorano ulteriormente l'esperienza di visione, fornendo una schermata home unificata che raggruppa tutte le vostre piattaforme di streaming e le app preferite.

Se, invece, siete appassionati di videogiochi non possiamo non segnalarvi che la Nintendo Switch OLED è disponibile a soli 284,99€ invece di 399,90€, per un risparmio di ben 114,91€. Si tratta del modello più recente della console Nintendo, che si distingue da quello standard per l'aggiunta di un luminoso schermo OLED da 7". Questo offre un'esperienza di gioco notevolmente migliorata, con una risoluzione superiore, colori vividi e contrasti più accentuati anche quando si gioca in modalità portatile.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in sconto su eBay in occasione della Cyber Week, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo, però, che le offerte dureranno per pochi giorni, per cui vi invitiamo ad approfittarne subito!

