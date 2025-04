Trasforma il tuo modo di giocare con questo monitor ultra-immersivo, oggi al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che combini dimensioni generose, altissima risoluzione e prestazioni professionali, l'attuale offerta Amazon sull'LG 49GR85DC UltraGear merita tutta la vostra attenzione. Questo monitor da gaming LG da 49 pollici è disponibile al prezzo eccezionale di 879,23€, segnando il minimo storico rispetto al precedente prezzo di 1.339,12€. Una riduzione di prezzo che rappresenta un'occasione irripetibile per rivoluzionare la vostra postazione da gioco.

LG 49GR85DC UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

LG 49GR85DC UltraGear si distingue per il suo imponente schermo UltraWide Dual QHD da 5120x1440 pixel, con rapporto d'aspetto 32:9 e curvatura coinvolgente, pensata per offrire un'esperienza immersiva senza precedenti. Il pannello VA da 49 pollici supporta la tecnologia VESA DisplayHDR 1000, offrendo una luminosità di picco elevata, un'eccellente resa cromatica con copertura DCI-P3 al 95% e una profondità di colore a 1,07 miliardi di tonalità, ideale per chi desidera il massimo in termini di fedeltà visiva.

Dal punto di vista delle prestazioni, questo monitor gaming LG è equipaggiato con un tempo di risposta di 1ms (GtG) e una frequenza di aggiornamento massima di 240Hz, supportata dalla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro per garantire sessioni di gioco ultra fluide e prive di tearing. Sono presenti anche funzioni pensate per il competitivo, come il Black Stabilizer, il Dynamic Action Sync (DAS) e il mirino Crosshair integrato.

La connettività è altrettanto avanzata, con porte HDMI 2.1 compatibili con VRR, supporto HDCP 2.2 e DisplayPort 1.4, rendendo questo monitor perfetto non solo per il gaming su PC ma anche per console di ultima generazione. Funzioni aggiuntive come il Flicker Safe, l'Anti Glare, la modalità Reader Mode e la gestione multitasking tramite Screen Split completano un pacchetto di altissimo livello.

Considerando la combinazione di specifiche tecniche, qualità costruttiva e il prezzo attualmente proposto, LG 49GR85DC UltraGear si conferma come una delle migliori soluzioni sul mercato per chi cerca un monitor professionale, versatile e pronto a tutto. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon