Se siete appassionati di calcio, sappiate che l’Italia si appresta ad accogliere un nuovo entusiasmante torneo ricco di emozioni e competizione. Con l’inizio del nuovo campionato di Serie A 2023/2024, una delle leghe più prestigiose del calcio europeo, gli appassionati vorranno senz’altro conoscere tutti i dettagli riguardanti la nuova stagione, comprese le date di inizio, le sfide più importanti da seguire e le informazioni relative alle trasmissioni delle partite, anche per chi si trova all’estero in vacanza o per lavoro.

In questo articolo vi forniremo tutte queste informazioni, quindi preparate tutto l’occorrente per mettervi comodi, poiché il campionato Serie A 2023/2024 promette di essere avvincente, con squadre di alto livello che si sfideranno in match ad alta intensità e carichi di rivalità storiche.

Quando inizia il campionato Serie A 2023/2024?

Iniziamo con la notizia più importante, ovvero la data di inizio della nuova stagione calcistica. Non manca molto al conto alla rovescia finale, poiché le partite avranno inizio il 19 agosto, con le prime due sfide alle ore 18:30, seguite da altre due squadre che faranno il loro debutto alle 20:45 dello stesso giorno. Il campionato si concluderà invece il 26 maggio 2024, con una chiusura anticipata dovuta agli Europei in Germania nel 2024.

La prima giornata della Serie A 2023/2024

Come saprete, ogni giornata durerà 3 giorni, dal sabato al lunedì, e vedrà scendere in campo 20 squadre. Di seguito vi riportiamo gli orari, i giorni e le squadre che giocheranno tra il 19 e il 21 agosto:

Empoli-Verona : sabato 19/08/2023 ore 18:30

: sabato 19/08/2023 ore 18:30 Frosinone-Napoli : sabato 19/08/2023 ore 18:30

: sabato 19/08/2023 ore 18:30 Genoa-Fiorentina : sabato 19/08/2023 ore 20:45

: sabato 19/08/2023 ore 20:45 Inter-Monza : sabato 19/08/2023 ore 20:45

: sabato 19/08/2023 ore 20:45 Roma-Salernitana : domenica 20/08/2023 ore 18:30

: domenica 20/08/2023 ore 18:30 Sassuolo-Atalanta : domenica 20/08/2023 ore 18:30

: domenica 20/08/2023 ore 18:30 Lecce-Lazio : domenica 20/08/2023 ore 20:45

: domenica 20/08/2023 ore 20:45 Udinese-Juventus : domenica 20/08/2023 ore 20:45

: domenica 20/08/2023 ore 20:45 Torino-Cagliari : lunedì 21/08/2023 ore 18:30

: lunedì 21/08/2023 ore 18:30 Bologna-Milan: lunedì 21/082023 ore 20:45

Le sfide più importanti

Dopo gli avvenimenti della scorsa stagione, tutti sono alla caccia del Napoli, motivo per cui sarà senza dubbio interessante vedere se la squadra saprà confermarsi come la più forte. Indipendentemente da ciò, gli scontri diretti promettono di essere particolarmente interessanti, come Napoli-Inter, Milan-Juventus e Lazio-Roma. Di seguito, vi forniamo l’elenco completo degli incontri diretti, con le relative date, per agevolarvi nel segnarli sul calendario.

Napoli – Milan : 29/10/2023

– : 29/10/2023 Milan – Juventus : 22/10/2023

– : 22/10/2023 Juventus – Napoli : 10/12/2023

– : 10/12/2023 Lazio – Roma : 12/11/2023

– : 12/11/2023 Napoli – Inter : 3/12/2023

– : 3/12/2023 Juventus – Inter : 26/11/2023

– : 26/11/2023 Napoli – Juventus : 03/03/2024

– : 03/03/2024 Inter – Juventus : 04/02/2024

– : 04/02/2024 Milan – Napoli : 11/02/2024

– : 11/02/2024 Napoli – Inter : 17/03/2024

– : 17/03/2024 Juventus–Milan: 28/04/2024

Dove verranno trasmesse le partite?

Passiamo ora a un altro punto fondamentale per gli appassionati di calcio, ovvero dove guardare le partite e i prezzi degli abbonamenti necessari. L’emittente protagonista sarà senza dubbio DAZN, che trasmetterà tutte e dieci le partite di ciascuna giornata di Serie A, di cui sette in esclusiva. Tuttavia, non mancano Sky e Now, che trasmetteranno tre match di ogni turno. Fatta eccezione per il lunch match delle 12:30 della domenica e il Monday Night del lunedì alle 20:45, tutte le altre partite della domenica saranno trasmesse solo da DAZN. Ecco i dettagli dell’offerta di ciascuna piattaforma:

DAZN : per seguire la stagione 2023-24 con il piano Standard occorrono 40,99€ al mese. Il piano permette di seguire le partite anche in streaming su due dispositivi diversi, a patto però che siano connessi sotto la rete Wi-Fi. Per coloro che invece non vogliono avere questa limitazione, potendo cosi seguire le partite su due dispositivi diversi anche se connessi con un’altra rete internet, dovranno attivare il piano Plus da 55,99€ al mese.

: per seguire la stagione 2023-24 con il piano Standard occorrono 40,99€ al mese. Il piano permette di seguire le partite anche in streaming su due dispositivi diversi, a patto però che siano connessi sotto la rete Wi-Fi. Per coloro che invece non vogliono avere questa limitazione, potendo cosi seguire le partite su due dispositivi diversi anche se connessi con un’altra rete internet, dovranno attivare il piano Plus da 55,99€ al mese. Sky : per chi vuole utilizzare Sky per vedere la Serie A 2023/2024 dovrà scegliere il pacchetto Sky Calcio che, al momento della nostra scrittura, viene proposto insieme a Sky TV a 14,90€ al mese. Pertanto, oltre al calcio, l’offerta comprende tutta l’informazione e gli show Sky, incluse serie tv italiane e straniere, produzione Sky Original e documentari.

: per chi vuole utilizzare Sky per vedere la Serie A 2023/2024 dovrà scegliere che, al momento della nostra scrittura, viene proposto insieme a Sky TV a 14,90€ al mese. Pertanto, oltre al calcio, l’offerta comprende tutta l’informazione e gli show Sky, incluse serie tv italiane e straniere, produzione Sky Original e documentari. Now : in questo caso occorre avere il pass Sport che, oltre al calcio, comprende la Formula 1, la MotoGP, la Champions League, il Rugby, il Tennis e il Basket. Per quanto riguarda i prezzi, ci sono due opzioni: 9,99€ il primo mese per poi pagare 14,99€, oppure 9,99€ al mese per 12 mesi con permanenza minima di 1 anno.

: in questo caso occorre avere che, oltre al calcio, comprende la Formula 1, la MotoGP, la Champions League, il Rugby, il Tennis e il Basket. Per quanto riguarda i prezzi, ci sono due opzioni: 9,99€ il primo mese per poi pagare 14,99€, oppure 9,99€ al mese per 12 mesi con permanenza minima di 1 anno. TIM Vision: con TIM serve il pacchetto TimVision Calcio e Sport, che costa 19,99€ al mese fino al 31 dicembre 2023, per poi salire a 29,99€ al mese. Con TIM avrete però l’accesso a DAZN con tutta la Serie A e Infinity+ con Champions League, film, e serie tv. Se siete nuovi clienti con linea fissa, riceverete 6 mesi di Amazon Prime.

Di seguito vi forniamo invece tutti i link per abbonarvi al servizio che meglio si adatta alle vostre esigenze. In ogni caso, l’abbonamento potrà essere attivato direttamente online, rendendo il processo facile e veloce.

Come vedere la Serie A 2023/2024 dall’estero

Con l’inizio della stagione calcistica previsto ad agosto, molti rischiano di perdere le partite delle prime giornate, soprattutto coloro che partono per le vacanze in concomitanza degli eventi. Tuttavia, c’è una soluzione per non perdere neanche una partita, indipendentemente dal paese in cui ci si trova. Il metodo è usare una VPN, possibilmente una premium in modo da avere la certezza di non incorrere a problemi di privacy online.

La VPN offre la possibilità di sbloccare e cambiare il vostro indirizzo IP, simulando la vostra presenza in Italia e consentendovi così di accedere alle trasmissioni streaming delle partite della Serie A 2023/2024. È fondamentale scegliere una VPN premium affidabile con server in Italia per assicurare una connessione stabile e veloce durante la visione delle partite. Alcune VPN possono persino offrire funzionalità aggiuntive per aumentare la sicurezza e proteggere i vostri dati personali e la vostra privacy online. In calce vi lasciamo 3 delle migliori VPN del 2023, alcune delle quali forse si trovano anche in sconto in questo momento.