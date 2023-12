Canone Rai 2024, il canone scende del 22% ma resta in bolletta

Inizia il nuovo anno con una mini riforma del canone Rai, che a partire dal 1° gennaio 2024 vedrà una riduzione dell'importo dovuto. Il testo del disegno di Legge di Bilancio 2024, attualmente in discussione al Senato, conferma la diminuzione del costo annuale da 90 a 70 euro, il 22%, mantenendo però invariati i metodi di pagamento.

La tanto attesa riforma del canone Rai, volta a separarlo dalla bolletta della luce per garantire maggiore trasparenza nei costi per le famiglie, non è stata però ancora realizzata e non lo sarà nell'immediato.

Durante un'audizione presso la Commissione di Vigilanza lo scorso 27 luglio, il Ministro dell'Economia aveva annunciato le misure in studio, proponendo anche la possibilità di includere il canone nelle fatture telefoniche, soprattutto per chi possiede cellulari, PC e tablet. Proposta che, ad oggi, non sembra aver trovato riscontro.

Ricordiamo a questo proposito che Il Governo dovrà inoltre recepire le raccomandazioni dell'Unione Europea, che ha richiesto all'Italia di escludere il canone Rai dalle fatture energetiche per aumentare la trasparenza nei costi. Pertanto, si rimane in attesa di ulteriori interventi più approfonditi nel corso del prossimo anno.