Solo 40€ per questa cassa Bluetooth, un must have per ogni festa

Se siete alla ricerca di una cassa Bluetooth che si possa trasportare facilmente, oggi Amazon ha in offerta il modello Soundcore Glow mini, perfetto per svariate attività, dalle escursioni alle celebrazioni sulla spiaggia. Offre un'esperienza audio immersiva grazie al suono a 360 gradi, accompagnato da un gioco di luci che eleverà ogni evento. Dotata di certificazione IP67, è acquistabile a soli 39,99€, permettendo un risparmio del 14%.

Soundcore Glow mini, chi dovrebbe acquistarla?

La Soundcore Glow mini è una scelta eccellente per gli amanti della musica in cerca di un dispositivo audio che unisca portabilità e prestazioni di buon livello. Questa cassa Bluetooth, che emette un suono a 360 gradi, è perfetta tanto per l'utilizzo domestico quanto per l'ascolto all'aria aperta. Le sue caratteristiche la rendono poi ideale non solo per chi predilige un suono di qualità, ma anche per chi desidera una soluzione facile da trasportare.

L'attrazione principale di questa cassa risiede nel suo sistema di illuminazione che si integra con la musica, trasformando qualsiasi ambiente in uno scenario festivo, ideale per eventi sulla spiaggia, serate in campeggio o riunioni familiari. Dotata di una certificazione IP67, la Soundcore Glow mini resiste all'acqua e alla polvere, facendola diventare il compagno ideale per gli spiriti avventurosi o per chi cerca un dispositivo che possa resistere a condizioni esterne impegnative.

Essendo anche galleggiante e con una durata della batteria che arriva fino a 12 ore, offre un'ottima autonomia per lunghi periodi di ascolto, anche in piscina. In aggiunta, la tecnologia PartyCast 2.0 permette di collegare oltre 100 unità per un'esperienza acustica e luminosa amplificata, perfetta per chi desidera estendere l'impatto del proprio intrattenimento.

