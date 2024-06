Cerchi una smart TV 4K da 65"? Questo modello Hisense costa MENO DI 500€!

L'Hisense 65E63KT, una smart TV UHD 4K del 2023 con caratteristiche all'avanguardia come VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus e Alexa integrata, è attualmente in offerta su Amazon a soli 499,00€, rispetto al prezzo originale di 599,00€. Questo significa che potrete godervi la sua tecnologia avanzata e il suo design elegante con uno sconto del 17%!

Hisense 65E63KT, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Hisense 65E63KT rappresenta un'eccellente scelta per chi è alla ricerca di un aggiornamento significativo del proprio impianto home entertainment senza rinunciare al rapporto qualità-prezzo. È, infatti, particolarmente consigliato per gli amanti del cinema e delle serie TV che vogliono godersi i loro contenuti preferiti in una qualità d'immagine che rasenta la perfezione, grazie alle tecnologie Dolby Vision e HDR 10+. L'ampia grandezza dello schermo da 65 pollici, unita alla risoluzione 4K UHD, garantisce un'immersione totale e una visione dettagliata che eleva ogni esperienza visiva.

Inoltre, il modello è dotato di VIDAA U6, l'ultima versione del sistema operativo smart TV di Hisense, che rende ancora più fluida l'interazione con le molteplici funzionalità smart e con l'ampio catalogo di applicazioni disponibili. Grazie al Game Mode Plus e alla built-in Alexa, questo modello risponde anche alle esigenze degli appassionati di videogiochi e di chi desidera un centro di comando vocale integrato per gestire dispositivi smart compatibili all'interno della casa.

Insomma, l'Hisense 65E63KT rappresenta un'ottima scelta per chi cerca una smart TV 4K di qualità a un prezzo accessibile. Con le sue caratteristiche avanzate, quali Dolby Vision, HDR 10+ e il Game Mode Plus, oltre all'integrazione di Alexa e un design moderno, questo TV offre un'esperienza d'intrattenimento completa e versatile!

