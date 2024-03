Champions League: Atletico Madrid vs Inter, scopri come guardarla su Amazon Prime Video!

Per gli appassionati di calcio, specialmente quelli con un debole per la Champions League, si avvicina un evento da non perdere. Il confronto tra Atletico Madrid e Inter, in programma per il 13 marzo alle 21:00, si annuncia come uno dei momenti clou delle prossime ore. Questo match, trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video, è un'occasione che i fan del calcio segneranno sul calendario. E proprio perché la partita sarà un'esclusiva di Prime Video, di seguito vi lasciamo una breve guida su come non perdere evento, insieme a una serie di informazioni preliminari sulla partita, come le probabili formazioni.

Iscriviti su Prime Video

Dove vedere Atletico Madrid e Inter?

Per chi è interessato a sintonizzarsi sulla partita, l'unico canale attraverso su cui sarà trasmessa è Amazon Prime Video. Essere abbonati a questa piattaforma è quindi indispensabile per non perdere l'evento in diretta. Ecco come organizzarsi:

Iniziare l'abbonamento ad Amazon Prime : per chi non fa ancora parte della comunità Prime, è possibile iscriversi attraverso il sito di Amazon Prime. Amazon mette a disposizione un periodo di prova senza costi per i nuovi utenti, una chance da cogliere per assistere all'evento.

: per chi non fa ancora parte della comunità Prime, è possibile iscriversi attraverso il sito di Amazon Prime. Amazon mette a disposizione un periodo di prova senza costi per i nuovi utenti, una chance da cogliere per assistere all'evento. Installare l'applicazione di Prime Video : dopo essersi uniti al mondo Prime, è possibile scaricare l'app di Prime Video su vari dispositivi come smartphone, tablet, smart TV o collegarsi attraverso il browser del proprio computer.

: dopo essersi uniti al mondo Prime, è possibile scaricare l'app di Prime Video su vari dispositivi come smartphone, tablet, smart TV o collegarsi attraverso il browser del proprio computer. Trovare l'evento: all'interno dell'applicazione o sul sito di Prime Video, usare la funzione di ricerca per localizzare la diretta di Atletico Madrid vs Inter. Prepararsi con anticipo, controllando ad esempio che la propria connessione a internet funzioni, è importante per prevenire problemi tecnici.

Non dimenticate che, insieme alla diretta dell'incontro, potreste trovare su Amazon Prime Video materiale unico, incluso approfondimenti e colloqui con gli atleti prima dell'evento, così come disamine dettagliate al termine della partita, rendendo ancora più coinvolgente seguire l'evento. Ribadiamo che questo appuntamento sportivo è previsto per domani 13 marzo, con inizio alle 21:00.

Probabili formazioni Atletico Madrid e Inter

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Barrios, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All. Simeone

Inter (3-5-2): Sommer; Paart, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Iscriviti su Prime Video