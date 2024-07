CHE AFFARE: Smart TV LG OLED da 55 pollici mai costata così POCO! (-13%)

Siete alla ricerca di un televisore che possa trasformare il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica, offrendo al contempo prestazioni ottime per il gaming? Allora non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon: LG OLED B3 2023 da 55 pollici è ora disponibile al prezzo di 849,00€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale di 979,00€ in occasione del Prime Day. Un'opportunità da cogliere al volo per portare a casa un concentrato di tecnologia e qualità visiva, ma per fruire dello sconto assicuratevi di essere abbonati ad Amazon Prime.

Smart TV LG OLED55B36LA, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED B3 2023 è la scelta ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano godere di un'esperienza visiva senza compromessi. Grazie alla tecnologia OLED con pixel autoilluminanti, questo televisore offre neri profondi, colori vividi e un contrasto infinito che danno vita alle immagini come mai prima d'ora. Il processore α7 Gen6 con AI ottimizza automaticamente immagini e audio, garantendo sempre la migliore qualità possibile senza necessità di complesse regolazioni manuali.

Si tratta di uno dei migliori TV in sconto anche per i videogiocatori: le due porte HDMI 2.1 supportano il gameplay in 4K a 120fps con VRR (Variable Refresh Rate), assicurando un'esperienza di gioco fluida e reattiva. La presenza del Dolby Vision per il gaming migliora ulteriormente l'immersività, rendendo ogni sessione di gioco un'esperienza coinvolgente e realistica.

L'adozione delle tecnologie Dolby Vision IQ e Dolby Atmos trasforma ogni visione in un evento cinematografico. Il Dolby Vision IQ adatta intelligentemente le immagini alle condizioni di luce ambientale, mentre il Dolby Atmos crea un audio tridimensionale che vi avvolgerà completamente. Il design sottile e minimalista, inoltre, fa di questo televisore un elegante complemento d'arredo per qualsiasi ambiente.

Attualmente disponibile a 849,00€, LG OLED B3 2023 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera portare l'ultima tecnologia in termini di qualità d'immagine e prestazioni nel proprio salotto. La combinazione di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, qualità dell'immagine superlativa e sistema audio immersivo lo rende un acquisto consigliato per trasformare ogni visione in un'esperienza straordinaria. Per scoprire altri dispositivi imperdibili in questo Prime Day, date un'occhiata alla nostra guida dedicata.

