CHE SCONTO: questa Smart TV da 75 pollici è UN AFFARE!

Se siete alla ricerca di un televisore di altissima qualità che possa trasformare il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. La Smart TV Metz da 75 pollici, è attualmente disponibile a un prezzo di soli 899,99€, con uno sconto significativo rispetto all'originale di 1084,88€, ben il 17%!

Smart TV Metz da 75 pollici, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV Metz da 75 pollici si rivela la compagna ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che vogliono un televisore da salotto senza molti compromessi, con dimensioni colossali e tutte le tecnologie necessarie per un risultato ottimo. Si parla innanzitutto di un pannello QLED 4K, perfetto per portare in vita i colori e rendere ogni visione nitida, passando per il supporto a Dolby Atmos e DTS Studio Sound per un'esperienza sonora immersiva, ideale anche per gli amanti della musica. Per quanto offra comunque ottime performance, non è perfetto per il gaming vista la latenza di 8ms, quantomeno per i titoli più frenetici.

Per gli amanti delle smart home, non manca l'integrazione totale con Google TV, che consente l'accesso a una vastissima libreria di servizi di streaming e TV in diretta, oltre alla possibilità di controllare dispositivi intelligenti con semplici comandi vocali e scaricare app dallo store ufficiale. Con un design quasi senza bordi il dispositivo offre un risultato perfetto per bene o male qualunque ambiente, con due comodi piedini nella parte inferiore pensati per reggere le sue dimensioni elevatissime.

Disponibile ora a 899,99€, la Smart TV Metz da 75 pollici rappresenta un investimento ottimo per chi cerca qualità e affidabilità a un prezzo contenuto, considerando infatti che viene proposto un pacchetto all'avanguardia con un pannello enorme. Fra i vari standard e le tecnologie adottate, consigliamo l'acquisto per chi vuole un'esperienza multimediale da salotto di qualità eccelsa.

Vedi offerta su Amazon