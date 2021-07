I Chicago Bulls vendono i primi NFT su Shopify

Anche Shopify, piattaforma di e-commerce e sistema di punto vendita canadese, permette la vendita di NFT a tutti i suoi utenti. Tra i primi negozi su Shopify a proporre NFT c’è quello di una squadra di NBA, che si affianca ai Sacramento Kings: si tratta dei Chicago Bulls, celebri per esser stati la franchigia in cui è sbocciato il talento di Michael Jordan. Cosa ha spinto Shopify a includere le vendite di NFT e i Chicago Bulls a lanciarsi in questo mercato?



Per quanto riguarda l’introduzione dei NFT, vi rimandiamo alle parole del comunicato di Harvey Finkelstein, presidente dell’azienda. Attraverso una discussione su Twitter, Finkelstein ha spiegato che: “[…] [Noi di, ndr] Shopify stiamo rendendo più facile per i nostri utenti vendere NFT direttamente attraverso i loro negozi. Uno dei primi è lo store di NFT dei Chicago Bulls”. Poche righe sotto, il presidente precisa che “Prima che Shopify offrisse questa capacità, i commercianti avrebbero dovuto vendere [i NFT, ndr] attraverso marketplace di terze parti, quindi con minori controlli […]”. Il presidente rivendica la mission di Shopify, poiché “ancora una volta stiamo rimettendo il potere nelle mani dei commercianti e avvicinandoli ai clienti […]”.

Chris Dudley, dei New Jersey Nets, cerca di marcare Michale Jordan durante un match (28 marzo 1991). Fonte: Wikimedia Foundation, CC BY-SA 4.0

I Chicago Bulls saranno la prima realtà su Shopify a vendere NFT. Per l’occasione è stata confezionata una vendita ad hoc, la “Chicago Bulls Legacy Collection”, che consiste nella possibilità di acquistare online le versioni digitali dei sei “anelli del campionato” ricevuti dalla squadra con la vittoria di altrettanti titoli NBA. La squadra ha annunciato la notizia via Twitter e ha lanciato un sito ad hoc per la vendita.

Ricordiamo che Shopify è la base di circa 1,7 milioni di siti di e-commerce di varie dimensioni e fatturati, su scala globale. La decisione apre ai NFT a un mercato molto più ampio delle nicchie in cui si sta affermando. Per capire meglio il mondo dei NFT, vi suggeriamo di consultare la nostra guida.