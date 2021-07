I Sacramento Kings pronti a lanciare una collezione NFT

La NBA e le sue squadre sono particolarmente attive sul fronte NFT nell’ultimo anno: oltre al servizio NBA Top Shot, che consente di acquistare alcuni highlight in NFT, numerosi giocatori professionisti hanno realizzato collezioni registrate sulla blockchain. D’altronde anche alcune squadre di Serie A, come la Juventus, cominciano a seguire con interesse questo mercato.

I Sacramento Kings, già avanguardia in questo campo, hanno annunciato di voler lanciare un’intera collezione digitale/reale registrata in NFT. La società è stata tra le prime ad adottare ufficialmente le valute digitali nella NBA. Già nel 2014, i Kings hanno cominciato ad accettare Bitcoin come forma di pagamento per l’acquisto dei biglietti delle partite. Successivamente la società ha cominciato a includere i Bitcoin tra le valute di pagamento per il merchandising disponibile nel fan-store.

Logo storico dei Sacramento Kings (1994-2016). © NBA Properties, Inc. e Sacramento Kings

Nel 2019 i Sacramento Kings hanno collaborato con gli sviluppatori di BlockParty per rilasciare un gioco predittivo. Il gioco si basa sulla blockchain e ha dato ai supporter dei token inediti, i “Kings Tokens”. Inoltre nell’ultimo anno i Kings sono diventati la prima squadra della NBA – e probabilmente anche l’unica tra le squadre di sport professionistici – a offrire ai suoi giocatori e ai suoi dipendenti la possibilità di essere remunerati in Bitcoin, anche scegliendo di convertire in criptovaluta solo una parte del loro stipendio. La squadra ha infine annunciato una collezione di oggetti reali e digitali registrati in NFT.

I Sacramento Kings sono una squadra relativamente giovane: hanno debuttato solo 36 anni fa, nel 1985. La collezione di oggetti registrati in NFT sarà un tributo alla prima stagione dei Kings. Denominata “1985 Inaugural Pin Collection“, si compone di 85 NFT che ritraggono i momenti salienti della prima stagione della squadra nella NBA. La collezione sarà messa in vendita sulla piattaforma OpenSea a partire da giovedì 22 luglio. Secondo il proprietario e presidente dei Kings, Vivek Ranadivé, i NFT “fondono il digitale e il mondo reale, cogliendo i momenti iconici e memorabili della storia della nostra squadra”. Se vuoi approfondire i NFT e il loro funzionamento, ti suggeriamo di dare un occhio alla nostra guida.